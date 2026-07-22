Samsung Galaxy Z Fold 8 – Los toestel

Wil je de Samsung Galaxy Z Fold 8 los kopen? Op deze pagina vergelijk je eenvoudig de actuele prijzen van verschillende webshops en providers. Zo zie je in één overzicht welke uitvoeringen beschikbaar zijn en waar je de Samsung Galaxy Z Fold 8 het voordeligst kunt bestellen.

Samsung Galaxy Z Fold 8 met of zonder abonnement?

Wat voor jou de beste keuze is, hangt af van je persoonlijke voorkeur en budget. Je kunt de Samsung Galaxy Z Fold 8 los kopen of combineren met een abonnement.

Kies je voor een abonnement, dan betaal je de kosten van het toestel vaak gespreid. Betaal je daarbij meer dan €10 per maand voor het toestel gedurende twee jaar (of meer dan €20 per maand bij een contract van één jaar), dan wordt dit gezien als een lening. Hierdoor krijg je een BKR-registratie. Dit kan invloed hebben wanneer je later een hypotheek of andere lening wilt aanvragen.

Wil je liever geen BKR-registratie? Dan kun je ervoor kiezen om de Samsung Galaxy Z Fold 8 in één keer te betalen. Zo profiteer je eventueel nog steeds van acties of toestelkorting, zonder dat dit gevolgen heeft voor je kredietregistratie.

Ga je voor een losse Samsung Galaxy Z Fold 8, dan heb je alle vrijheid om zelf een sim-only abonnement te kiezen. Dankzij het ruime aanbod stel je eenvoudig een combinatie samen die past bij jouw bel- en dataverbruik.

Welke opslagcapaciteit kies je?

De Samsung Galaxy Z Fold 8 is verkrijgbaar in meerdere opslagvarianten. Welke uitvoering het beste bij je past, hangt af van hoe je jouw smartphone gebruikt.

Voor veel gebruikers biedt 256 GB voldoende ruimte voor apps, foto’s, video’s en andere bestanden. Maak je veel foto’s of video’s, werk je regelmatig met grote bestanden of wil je jarenlang vooruit zonder opslagtekort, dan zijn 512 GB of 1 TB interessante opties.

Garantie op de Samsung Galaxy Z Fold 8

De garantievoorwaarden verschillen per webshop en provider. De ene aanbieder biedt standaard twee jaar garantie, terwijl een andere extra service of een uitgebreider garantiepakket heeft. Controleer daarom altijd goed welke voorwaarden gelden voordat je de Samsung Galaxy Z Fold 8 koopt.

Vergelijk alle prijzen

Wij verzamelen de actuele prijzen van Nederlandse aanbieders op deze pagina, zodat je altijd de beste deal vindt. De goedkoopste aanbieding staat standaard bovenaan. Met de filters vergelijk je eenvoudig op opslagcapaciteit, kleur, garantie en aanbieder. Zo vind je snel de Samsung Galaxy Z Fold 8 die het beste aansluit bij jouw wensen én budget.