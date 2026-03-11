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Wat je moet weten over de Sony WH-1000XM4

De Sony WH-1000XM4 is een hoogwaardige draadloze koptelefoon die bekend staat om zijn uitstekende geluidskwaliteit en geavanceerde ruisonderdrukkingstechnologie. Met functies zoals Adaptive Sound Control, Dual Noise Sensor-technologie en 360 Reality Audio biedt de WH-1000XM4 een meeslepende luisterervaring.

Het comfortabele ontwerp, de lange batterijduur en handige functies zoals spraakassistentie maken het een populaire keuze onder audioliefhebbers die op zoek zijn naar een premium hoofdtelefoonervaring. Hij is daardoor niet goedkoop, maar sinds de introductie van de XM5 is hij wel wat in prijs gedaald. Daardoor is het een nog betere deal.

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