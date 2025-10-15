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De Sony WH-CH720N kopen? Scoor de beste deal met onze prijsvergelijker

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Sony WH-CH720N
1/12
  • Alle aanbiedingen en prijzen in één overzicht
  • 9 prijzen van 9 shops
  • Altijd actueel: prijzen worden elke 15 min gecheckt
  • Laagste prijs € 64,34 bij Amazon
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Ervaar draadloos gemak en een goede geluidskwaliteit met de Sony WH-CH720N. Check hier alle prijzen en ontdek waar je de Sony WH-CH720N het goedkoopst kan scoren. Vergelijk eenvoudig alle actuele prijzen en aanbiedingen van betrouwbare webshops en vind snel de beste Sony WH-CH720N deal.
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9 resultaten vanaf € 64,34
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Sony WH-CH720N
Sony WH-CH720N
Noise cancelling
€ 64,34
2 jaar garantie
Amazon
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3.6
Amazon
2d
Sony WH-CH720N
Sony WH-CH720N
Noise cancelling
€ 68,00
2 jaar garantie
Coolblue
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7.8
Coolblue
1d
Sony WH-CH720N
Sony WH-CH720N
Noise cancelling
€ 74,00
2 jaar garantie
Sony
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Sony
3d
Sony WH-CH720N
Sony WH-CH720N
Noise cancelling
€ 74,49
2 jaar garantie
Bol.com
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5
Bol.com
1d
Sony WH-CH720N
Sony WH-CH720N
Noise cancelling
€ 76,95
2 jaar garantie
Informatique.nl
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9.2
Informatique.nl
5d
Sony WH-CH720N
Sony WH-CH720N
Noise cancelling
€ 79,95
2 jaar garantie
Belsimpel
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9
Belsimpel
1d
Sony WH-CH720N
Sony WH-CH720N
Noise cancelling
€ 83,94
2 jaar garantie
Conrad
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6.4
Conrad
7d
Sony WH-CH720N
Sony WH-CH720N
Noise cancelling
€ 84,95
2 jaar garantie
Expert
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9
Expert
1d
Sony WH-CH720N
Sony WH-CH720N
Noise cancelling
€ 112,71
2 jaar garantie
Proshop
Bekijk aanbieding
8.8
Proshop
7d

Wil jij de Sony WH-CH720N kopen? We begrijpen dat het vinden van de juiste prijs en aanbieding een uitdaging kan zijn, en daarom hebben we een krachtige prijsvergelijker ontwikkeld om je te helpen bij je zoektocht. Op deze pagina leggen we de voordelen van de prijsvergelijker uit en krijg je wat basisinformatie over de Sony WH-CH720N.

De Sony WH-CH720N kopen met een prijsvergelijker

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Hoe de prijsvergelijker werkt

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Basisinformatie als je de Sony WH-CH720N kopen wil

De Sony WH-CH720N is een draadloze over-ear koptelefoon die een uitstekende geluidskwaliteit en langdurig comfort biedt. Met Bluetooth-connectiviteit geniet je draadloos van je favoriete muziek en podcasts. De koptelefoon is voorzien van actieve ruisonderdrukking, waardoor je ongewenste omgevingsgeluiden kunt elimineren en je volledig kunt concentreren op je audio-ervaring. Met een batterijduur tot wel 35 uur kun je langdurig van je muziek genieten zonder onderbreking. Bovendien is de Sony WH-CH720N uitgerust met een ingebouwde microfoon, waardoor je eenvoudig telefoongesprekken kunt voeren.

Conclusie

Met onze prijsvergelijker vind je snel en gemakkelijk de beste deals voor de Sony WH-CH720N. Bespaar tijd en geld door gebruik te maken van onze prijsvergelijker, die je een overzicht geeft van verschillende aanbieders en hun prijzen. Met de Sony WH-CH720N geniet je van uitstekende geluidskwaliteit en draadloos gemak. Begin nu met vergelijken en verzeker jezelf van de beste prijs om de Sony WH-CH720 te kopen.

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