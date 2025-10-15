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De Sony WH-CH720N kopen met een prijsvergelijker

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Basisinformatie als je de Sony WH-CH720N kopen wil

De Sony WH-CH720N is een draadloze over-ear koptelefoon die een uitstekende geluidskwaliteit en langdurig comfort biedt. Met Bluetooth-connectiviteit geniet je draadloos van je favoriete muziek en podcasts. De koptelefoon is voorzien van actieve ruisonderdrukking, waardoor je ongewenste omgevingsgeluiden kunt elimineren en je volledig kunt concentreren op je audio-ervaring. Met een batterijduur tot wel 35 uur kun je langdurig van je muziek genieten zonder onderbreking. Bovendien is de Sony WH-CH720N uitgerust met een ingebouwde microfoon, waardoor je eenvoudig telefoongesprekken kunt voeren.

Conclusie

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