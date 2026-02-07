Start je telefoon niet meer op? Deze 3 tips kunnen je helpen

Techniek blijft techniek, waardoor apparaten helaas zomaar kapot kunnen gaan. Heb jij een smartphone die niet meer normaal wil opstarten? Lees dan verder voor drie tips om jouw telefoon weer tot leven te wekken.

Mijn telefoon start niet meer op

Een telefoon die niet meer aangaat, heeft meestal last van een van de volgende drie zaken:

een lege batterij : en dan niet een batterij die je gewoon weer even oplaadt, maar een uitgeputte batterij waarvan de kwaliteit enorm is verslechterd;

: en dan niet een batterij die je gewoon weer even oplaadt, maar een uitgeputte batterij waarvan de kwaliteit enorm is verslechterd; softwarecrashes : kunnen je telefoon laten vastlopen, waardoor het lijkt alsof hij kapot is. In werkelijkheid zorgt kapotte software dat hij niet meer opstart;

: kunnen je telefoon laten vastlopen, waardoor het lijkt alsof hij kapot is. In werkelijkheid zorgt kapotte software dat hij niet meer opstart; hardwarestoringen: zoals beschadigde oplaadpoorten door vuil of water, kapotte aan/uit-knoppen of defecten aan interne onderdelen.

Het beste wat je kunt doen, is een geforceerde herstart. Daarover later meer. We bespreken ook oplossingen die te maken hebben met opladen. Verder kan er schade zijn ontstaan (bijvoorbeeld na een val of door water) waardoor je in veel gevallen toch een professionele reparatie moet overwegen. Voordat je naar een reparateur rent en de portemonnee trekt; probeer eerst eens deze drie doe-het-zelf-oplossingen.

1. Probeer een geforceerde herstart

Zo werkt het

Dit is het eerste om te proberen als je naar een zwart scherm zit te staren. Voor de meeste Android-apparaten werkt een geforceerde herstart omdat softwaregerelateerde stroomproblemen daarmee opgelost kunnen worden. Houd hiervoor de aan/uit-knop en de knop voor volume omlaag tegelijkertijd ingedrukt.

Poging 1

Belangrijk is dat je de knoppencombinatie minstens tien seconden stevig indrukt. Sommige telefoons hebben zelfs tot 20 seconden nodig om te reageren. Laat de knoppen dus niet te vroeg los (pas wanneer je het logo van je telefoon in beeld ziet), anders wordt de gedwongen herstartprocedure niet geactiveerd.

Poging 2

Als de eerste poging niet werkt, wacht dan 30 seconden en probeer het opnieuw. Soms zijn meerdere pogingen nodig, vooral als de telefoon al enkele dagen volledig uitgeschakeld is. Sluit je telefoon eerst aan op een oplader en wacht een kwartiertje voordat je de gedwongen herstart probeert bij een ernstig lege batterij.

Wat als het lukt?

Als je telefoon nu normaal opstart, dan raden we je aan om gelijk wat back-ups te maken (van je foto’s en WhatsApp bijvoorbeeld) zodat je bij een mogelijke crash niks definitief kwijtraakt. Herstart je toestel daarna nog een keer, maar nu op de normale manier. Gaat alles goed? Dan is er waarschijnlijk niets meer aan de hand.

Als er toch nog problemen zijn, zoals een trage telefoon of een nieuwe crash, dan kun je ervoor kiezen om je toestel op te starten in de veilige modus of een fabrieksreset te doen. Zorg ook hier altijd dat je belangrijke bestanden veiligstelt.

2. Speur naar schade

Geen succes met een geforceerde herstart? Ga dan na of schade aan je oplaadpoort de reden is dat je telefoon niet meer wil opstarten.

Bekijk eerst de oplaadpoort of er schade is. Doe dit eventueel met een vergrootglas of zaklamp;

Verwijder stofjes met een tandenstoker (gebruik alleen iets van hout, nooit van metaal.

Als je denkt dat je het probleem gevonden hebt, kun je weer een oplader aansluiten om te kijken of je toestel nu wél aan wil gaan. Als je telefoon een kortere batterijduur had, traag oplaadde of willekeurig uitschakelde voordat hij volledig leegraakte, is er waarschijnlijk sprake van een defecte batterij in plaats van ernstigere hardwareschade. Dat kan goed nieuws zijn, want een batterij is in veel gevallen te vervangen.

3. Test met verschillende kabels en adapters

Probeer verschillende opladers en verschillende kabels om je telefoon op te laden. Kijk of daar het probleem zit.

Ondersteunt je toestel draadloos laden? Probeer dit dan ook gelijk even uit;

Wees niet te snel met je conclusie: laat een oplader minstens een halfuurtje zitten zodat je toestel ook de kans krijgt om op te laden.

Als meerdere kabels en adapters je telefoon niet kunnen opladen en draadloos opladen ook niet werkt, heb je waarschijnlijk een hardwareprobleem dat door een professional moet worden gerepareerd.

Bonustip: laat je toestel afkoelen

Soms kan oververhitting van je toestel ook de reden zijn dat hij niet meer op wil starten. Verwijder in dat geval het hoesje en zorg dat telefoon weer kan ‘ademen’ en zijn hitte kwijt kan. Wacht tot het toestel afgekoeld is en probeer dan eerst een geforceerde herstart zoals we die hierboven beschreven hebben. Ga eventueel door naar de tweede of derde tip om het probleem op te lossen.

Geen succes? Zoek een goede reparateur

Als de tips uit dit artikel niet werken, dan heb je in ieder geval alles geprobeerd. In dat geval kan een erkende reparateur wellicht uitkomst bieden door hardwarefouten vast te stellen, defecte onderdelen te vervangen en gegevens van beschadigde apparaten veilig te stellen. Naar een reparateur gaan is sowieso aan te raden als je telefoon nergens meer op reageert, warm wordt zonder op te starten of langdurig nat is geweest.

Overweeg een nieuwe telefoon wanneer de reparatiekosten hoger zijn dan de waarde van de telefoon of wanneer meerdere onderdelen defect zijn. Op onze site vind je een handige keuzehulp waarmee jij de beste smartphone voor jou voordelig in huis haalt.

