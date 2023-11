Albert Heijn-app: onbewust geld sparen terwijl je boodschappen doet

Albert Heijn helpt je met sparen via de AH Koopzegels. Handig, want als je toch boodschappen doet, zet je iedere keer een klein bedrag opzij. Weten hoe jij dit zelf instelt? Lees dan verder.

Kleine beetjes geld apart zetten bij een transactie

Digitaal sparen wordt steeds makkelijker gemaakt. Zo zijn er apps als Peaks, die bij iedere transactie die je maakt een percentage voor je aan de kant zet, maar ook bank-apps hebben functies om digitale spaarpotjes op te zetten.

Misschien ben je helemaal niet zo bewust bezig met sparen of vind je het lastig om het goed aan te pakken. Albert Heijn helpt je hier een handje mee, door middel van de bekende koopzegels. Als je toch al je boodschappen bij de Albert Heijn doet, is dit een simpele manier om laagdrempelig wat geld te sparen.

Download jij de Albert Heijn-app op je smartphone en koppel je jouw bonuskaart, dan kan het sparen van digitale koopzegels beginnen. Bij iedere euro die je bij Albert Heijn besteed, kun je voor 10 cent extra een koopzegel kopen, zowel in de winkel als online. Deze worden dan in de AH-app aan jouw profiel gekoppeld. En zo bouw je langzaam een digitaal potje op.

Je spaart met je potje voor digitale spaarboekjes. Wanneer je zo’n spaarboekje vol hebt (490 zegels), krijg je van Albert Heijn 6 procent rente. Je ontvangt dan 49 euro aan koopzegels en 3 euro extra. Lever je je zegels eerder in, dan krijg je tot en met 254 zegels gewoon de 10 cent per zegel terug. Lever je 255 tot 489 zegels in, dan krijg je 10 cent per zegel en een extra 0,50 cent rente op het totaalbedrag.

Koopzegels uitbetalen via de winkel

Heb je (meerdere) spaarboekjes vol en wil je ze graag laten uitbetalen? Dan kan dat op verschillende manieren. Als eerste mogelijkheid kun je de gespaarde geld laten terugboeken op je rekening. Daarvoor moet je langs in de winkel bij de servicebalie. De medewerker scant je profiel en maakt de het geld naar je over.

Je kunt de spaarboekjes ook gebruiken om korting te krijgen op je volgende boodschappen. Daarvoor ga je naar de zelfscankassa bij jouw Albert Heijn en scan je al je boodschappen. Zorg ervoor dat dit meer is dan de 52 euro die het spaarboekje waard is. Vervolgens open je de app, ga je naar ‘Koopzegels’, klik je op ‘Koopzegels uitbetalen’ en scan je de qr-code bij de kassa. Je gespaarde zegels worden nu van het bedrag gehaald.

Koopzegels sparen uitzetten

Vind je het zonde of te duur om bij iedere euro die je besteedt aan boodschappen 10 cent extra te betalen? Dan kun je het sparen van koopzegels ook gemakkelijk stopzetten via de app. Ga naar het menu met de koopzegels in de AH-app en druk op de drie puntjes rechts boven in beeld.

Hier zie je de optie’s ‘Koopzegels pauzeren’ en ‘Koopzegels stoppen’. Klik erop en je betaalt niet meer voor koopzegels bij Albert Heijn. Zo bepaal je zelf of je deze handige spaarfunctie wel of niet wil gebruiken.

Wat doe jij? Gebruik je de digitale zegels voor korting of zet je het geld apart op je bankrekening met een ander doel? Laat het weten in de reacties hieronder en bekijk ook onze andere tips over geld besparen. Daar stond Android Planet afgelopen maand namelijk vol mee.

Meer over geld besparen:

Dit maandthema wordt gesponsord door KPN. KPN heeft geen invloed op de inhoud van de artikelen die we publiceren.