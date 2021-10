Oude auto? Zo kun je Android Auto alsnog (achteraf) inbouwen

Is jouw wagen te oud voor Android Auto? Geen zorgen. Je kunt Android Auto namelijk ook achteraf inbouwen. Dat doe je zo.

Lees verder na de advertentie.

Android Auto achteraf inbouwen

Onderweg moet je je handen aan het stuur hebben. Om toch zo nu en dan een berichtje te sturen of te bellen, heb je Android Auto nodig. Googles platform voor onderweg haalt alle afleidingen weg en zorgt ervoor dat je je toestel veilig kunt bedienen.

In recente wagens (vanaf ongeveer 2015) zit Android Auto standaard ingebouwd. Rijd je rond in een oudere wagen? Dan is dit waarschijnlijk niet het geval. Gelukkig is het meestal wel mogelijk om alsnog Android Auto in te bouwen. Dat doe je door je oude autoradio te (laten) vervangen door een nieuwe.

1. Wat voor auto heb je?

Voordat je van start gaat, is het belangrijk om te weten wat voor radio-aansluiting jouw auto heeft. De meeste wagens hebben een DIN-aansluiting, een breedgedragen standaard in de auto-industrie die de grootte en mogelijkheden van het infotainmentsysteem aangeeft. Veelvoorkomend zijn 1- en 2-DIN.

Lees ook: Android Auto werkt niet: 9 tips om snel weer op pad te gaan

2. Kies je Android Auto-radio

Vervolgens is het tijd om een geschikt aftermarketsysteem uit te kiezen om in je auto te plaatsen. Bekende namen in dit wereldje zijn JVC, Pioneer en Kenwood. Deze bedrijven maken allemaal autoradio’s die overweg kunnen met Android Auto.

Er zit veel verschil in aftermarketsystemen, dus het is verstandig je vooraf in te lezen. Sommigen hebben bijvoorbeeld een touchscreen, terwijl je anderen met de knopjes aan de zijkant bedient. Let dus ook op het type aansluiting dat nodig is, evenals de grootte van het schermpje. Uiteraard zit er ook (veel) verschil in audiokwaliteit tussen radio’s, dus lees je vooraf goed in.

3. Zelf installeren, of niet?

Heb je een keuze kunnen maken? Dan is het tijd om je Android Auto-systeem daadwerkelijk te gaan inbouwen. Hoe makkelijk of moeilijk dit is, hangt vooral van jezelf af. Wanneer je technisch inzicht hebt en het leuk vindt om met auto’s te prutsen, is het natuurlijk tof om het systeem zelf in te bouwen.

Sta je niet als Handige Harrie bekend? Dan kun je de autoradio ook door een monteur laten inbouwen. Het is namelijk nog best een klus. Je moet bijvoorbeeld meerdere kabels netjes wegwerken en weten hoe je knopjes op het dashboard aangesloten houdt. Eventueel is het ook vereist om een losse DAB-antenne (een digitale radiotuner) en/of microfoon te kunnen aansluiten.

Wil je Android Auto door een expert laten inbouwen? Vraag dan vooraf naar de prijs. Er zit namelijk nogal wat verschil in de tarieven van automonteurs. Wanneer je een goede monteur vindt, kan die je uiteraard ook van advies voorzien in welke autoradio (met Android Auto) het best bij jouw wensen aansluit.

Ook interessant: Appen met de handen aan het stuur: dit kun je (niet) met WhatsApp in Android Auto

Meer over Android Auto

Android Auto in de praktijk gebruiken is ontzettend simpel. Je koppelt simpelweg je telefoon met een usb-kabeltje aan het (vers) ingebouwde systeem en het platform start op. Vervolgens kun je onderweg bijvoorbeeld op een veilige manier Spotify aanzetten en via stemcommando’s WhatsApp-berichten sturen.

In Android 12, de nieuwste versie van het besturingssysteem, verdwijnt de losse Android Auto-app trouwens. Het wordt namelijk in je toestel zelf geïntegreerd.

Lees verder: Android Auto-app voor smartphones verdwijnt in Android 12