Android Auto is enorm handiger en wordt steeds bekender: kwestie van je toestel aan het infotainmentsysteem van je auto hangen via een kabeltje, en navigeren maar. Er is echter ook een draadloze variant beschikbaar. We vertellen hoe je het zogeheten Android Auto Wireless gebruikt.

Wat is Android Auto?

Android Auto laat je via je telefoon gebruikmaken van het entertainmentsysteem in jouw auto. Zo kun je makkelijk en veilig navigeren, muziek afspelen of een gesprek voeren. Deze functionaliteit is niet officieel verkrijgbaar in Nederland, maar via een omweg wel makkelijk te downloaden en installeren.

Dat hoeft niet meer als je een smartphone hebt die draait op Android 10, want daar is deze functionaliteit namelijk ingebouwd. Hoe lang deze mogelijkheid van het los installeren nog blijft werken, is echter de vraag.

Met de introductie van Driving Mode in Google Assistant is namelijk ook bekend geworden dat Android Auto zal verdwijnen. In september van dit jaar verscheen echter ook het bericht dat Google juist weer werkt aan een nieuwe Android Auto-app. Hoe deze applicatie er precies uit gaat zien en wat deze voor functie heeft, weten we nog niet precies.

Hoe gebruik je Android Auto Wireless?

Het gros van de mensen gebruikt Android Auto met een kabeltje, dat verbinding maakt tussen een smartphone en infotainmentsysteem. Het systeem herkent dit en schiet automatisch in de juiste modus. Het is ook mogelijk om dit allemaal te regelen via een draadloze verbinding. Android Auto Wireless kent echter wel wat haken en ogen.

1. Wifi in de auto

Zo heb je een wifi-verbinding nodig in de auto, want bluetooth is niet toereikend voor de grote stroom aan data. Veel moderne auto’s bieden al de mogelijkheid om zo’n verbinding op te zetten, maar daarmee ben je er nog niet.

2. Juiste infotainmentsysteem

Het infotainmentsysteem van de auto moet ook om kunnen gaan met Android Auto Wireless. Dat is een punt waar veel onduidelijkheid over heerst. Zelfs op de website van Google over Android Auto staat niet altijd even duidelijk aangegeven welke systemen hiermee volledig werken.

De kans dat het standaardsysteem van jouw auto overweg kan met de Wireless-variant is uiterst gering. Wil je dit toch gaan gebruiken, check dan bij de aanschaf van een nieuwe auto of infotainmentsysteem goed of deze functie aanwezig is.

Onder andere fabrikant Ford heeft laten weten te gaan werken met Android Auto Wireless. Vanaf 2020 kan dit gebruikt worden met Ford’s Sync 4-systeem. Dat wordt beschikbaar in verschillende modellen van de fabrikant.

3. Compatibel toestel

Daarnaast werkt lang niet ieder Android-toestel met Android Auto Wireless. Voorheen was het alleen mogelijk om met de Nexus 5X, Nexus 6P of een Pixel-smartphone, die draaide op Android 8.0 (Oreo) of hoger, Android Auto Wireless te gebruiken.

Ook voor sommige toestellen van Samsung die draaien op Android 9.0 (Pie) werkt dit inmiddels. Het gaat dan om de Galaxy S8, S8 Plus, S9, S9 Plus, S10 en S10 Plus. Ook de Samsung Galaxy Note 8, 9 en 10 werken draadloos met Android Auto.

Mocht je aan deze drie punten voldoen, dan volg je onderstaand stappenplan om Android Auto draadloos te gebruiken.

Verbind je smartphone met een usb-kabel met het infotainmentsysteem; Volg de aanwijzingen van het systeem en doorloop de set-up; Verwijder de usb-kabel.

De verbinding met Android Auto wordt nu draadloos opgezet en werkt – als het goed is – direct. Voortaan wordt de draadloze verbinding ook elke keer dat je de auto opent actief. Mocht je dus gebruik willen maken van een draadloze verbinding tussen jouw toestel en het systeem van jouw auto, check dan van te voren goed of alles met elkaar samenwerkt.

