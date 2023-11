Zo kies je een goed werkende usb-kabel voor Android Auto

Vreemd genoeg is het nog verdraaid lastig om een goede usb-kabel voor Android Auto te vinden. Met deze tips helpen we je op weg.

Welke usb-kabel werkt met Android Auto samen?

Zoals je misschien wel weet zijn er twee varianten van Android Auto. De nieuwste versie kan draadloos met een auto verbinden, maar verreweg de meeste mensen koppelen hun telefoon op de conventionele manier: met een usb-kabel. En wie denkt dat ieder snoer evengoed functioneert kan bedrogen uitkomen.

Van een verbinding die maar niet tot start komt tot aan een continu stotterende app: lang niet iedere usb-kabel gaat goed met Android Auto overweg. Niet voor niets zit er standaard een controlefunctie in de Android Auto-app. Hiermee kunnen bestuurders controleren of hun usb-kabel (niet) geschikt is voor het autoplatform.

Dit kun je echter pas doen als je het kabeltje bij de hand hebt. In dit artikel geven we daarom tips over wat je vóór aanschaf kunt doen. Onthoud deze tips wanneer je een usb-kabel voor Android Auto zoekt.

1. Gebruik de originele telefoonkabel

Smartphonemakers leveren meestal geen adapter mee in de verpakking, maar een usb-kabel zit er altijd bij.

Google raadt aan om dit officiële snoertje te gebruiken voor Android Auto. De originele telefoonkabel is immers uitvoerig getest door de producent, zoals Samsung of OnePlus, en zou daarom het best moeten werken.

2. Kies een nieuwe en korte kabel

Ben je het originele snoertje kwijt en ga je een nieuwe kopen? Kies dan een nieuwe én korte variant. Google raadt aan om Android Auto met een korte usb-kabel te gebruiken, van maximaal één meter.

Verder is het verstandig om een relatief nieuw snoer te kopen. Google adviseert om een usb-kabel van maximaal twee jaar oud in huis te halen, maar hoe nieuwer, hoe beter.

Dit heeft te maken met certificeringen. Over het algemeen kunnen oudere usb-kabels minder hoge snelheden aan, en dat kan zorgen voor kwaliteitsverlies bij het gebruiken van Android Auto.

3. Ook belangrijk: stevigheid

Verder is het belangrijk dat de usb-kabel stevig is en niet gemakkelijk breekt. Een goede optie zijn zogeheten ‘gevlochten’ (in het Engels: braided) snoeren. Het gevlochten buitenrandje maakt de kabel minder gevoelig voor kinken. Onder meer Anker en Belkin verkopen dit soort gevlochten usb-kabels.

4. Geen poespas

Zoals eerder gezegd geldt over het algemeen dat hoe korter de usb-kabel is, hoe beter de prestaties zijn.

Gebruik daarom geen verlengkabels, usb-hubs of andere tussenstations tijdens het koppelen van de telefoon. Door extra aansluitingen toe te voegen vergroot je de kans op problemen, zoals een wegvallende verbinding.

Het werkt nog steeds niet: wat nu?

Wanneer geen van de tips geholpen heeft, kun je proberen om de usb-ingang van je Android-telefoon schoon te maken. In de loop der tijd verzamelt deze stof. Hierdoor wordt de verbinding steeds minder stabiel, of werkt het helemaal niet meer. Lees onderstaand artikel voor meer tips wanneer Android Auto niet (goed) werkt.

