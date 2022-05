Tip: zo zorg je voor compositie in je smartphonefoto’s

Smartphonecamera’s worden steeds beter, maar dat betekent niet per se dat je foto’s beter worden. Daarvoor moet je namelijk ook weten wat je doet. In dit artikel geven we je tips om voor een mooie, interessante compositie in je foto’s te zorgen.

Compositie is enorm belangrijk

Fotografeer jij regelmatig met je smartphone en wil je weten hoe je foto’s nog mooier worden? Compositie, het ordenen van beeldelementen volgens een vooraf bepaalde strategie, is één van de belangrijkste onderdelen van een afbeelding. Als je nauwkeurig bepaalt hoe je jouw foto’s als het ware ‘opbouwt’, oogt het eindresultaat natuurlijker en professioneler.

Ook kun je door middel van compositie bepalen waar de aandacht van de kijker naartoe gaat. Zet je het onderwerp van de foto bijvoorbeeld groot in het midden, dan valt dit het meest op. Wil je juist dat de aandacht naar de omgeving gaat, bijvoorbeeld op een vakantiefoto? Lees snel verder om te leren hoe je dit voor elkaar krijgt.

1. Gebruik een raster tijdens het maken van foto’s

Een fantastisch hulpmiddel om je compositie-skills te verbeteren, is het inschakelen van een raster. Dit zijn dunne lijnen die permanent op je viewfinder in de camera-app staan. Deze lijnen kun je op meerdere manieren indelen, maar wij raden de 3×3-verhouding aan. Hiermee is je afbeelding als het ware verdeeld in negen verschillende hokjes. Maar wat heb je hier precies aan?

In de fotografie is de term ‘de gulden snede’ of ‘de regel van derden’ welbekend. Plaats het onderwerp van je foto op één van de rasterlijnen, of bijvoorbeeld op een snijpunt. Ook kun je ervoor kiezen om de ogen van een persoon op één van de lijnen te plaatsen. Houd met iedere foto die je maakt rekening met de regel van derden. Je zult zien dat de verhoudingen binnen je foto’s ineens veel meer lijken te kloppen.

Ook handig van het raster: je kunt rechte lijnen in een scène die je fotografeert – zoals de horizon – voortaan kaarsrecht op de foto zetten. Ook gebouwen, kunst, kamers en meubels zullen beter tot z’n recht komen als je de rasterfunctie goed toepast.

2. Speel met afstand

De afstand waarop je het onderwerp fotografeert maakt uiteraard veel verschil. We gaan in dit geval even uit van een foto van een persoon. Maak je een portret, dan is het mooi om de persoon van dichtbij te fotograferen (het liefst met een telelens, waarover later meer). Hierdoor gaat alle aandacht naar het gezicht en valt de achtergrond weg.

Je kan er ook voor kiezen om juist de omgeving in het zonlicht te zetten. Hiervoor is het verstandig om ver van de persoon af te staan, zodat je veel van de omgeving in beeld hebt. Je kunt vervolgens spelen met waar in de foto je het onderwerp plaatst. Op één van de rasterlijnen, of juist helemaal in het midden? Deze keuze heeft een groot effect op de manier waarop anderen de foto zien. Zie hieronder het verschil:

3. Gebruik verschillende lenzen

Praktisch alle moderne smartphones hebben meerdere lenzen, met verschillende brandpuntsafstanden. De ‘reguliere’ lens van een smartphone heeft vaak al een vrij grote hoek, waardoor er een hoop in beeld past. Ook is er meestal een groothoeklens in beeld, die een nóg grotere hoek kan vastleggen. Hierdoor lijken kamers groter (Funda is daarom fan van groothoeklenzen), gebouwen imposanter en natuurgebieden uitgestrekter.

Ook heeft een aantal smartphones een telelens aan boord, waarmee je automatisch al bent ingezoomd. Het grote voordeel van telelenzen is dat ze het beeld nauwelijks vervormen. Hierdoor zien portretfoto’s er veel natuurgetrouwer uit, omdat gezichten minder bol worden dan bij lenzen met een grotere hoek.

Groothoeklens

