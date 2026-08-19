Maak van je Samsung een digitale liniaal (en meer handige tools)

Wil je iets opmeten, weten welke kant het noorden op is of scores bijhouden? Je Samsung-telefoon heeft daar handige tools voor aan boord. Je vindt ze in het Edge-venster. Wij laten zien waar je dit vindt en wat je ermee kunt.

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Een liniaal op je Samsung

Grote kans dat ook jouw Samsung-telefoon als digitale liniaal te gebruiken is. Daarmee meet je kleine voorwerpen op in centimeters of inches. Je tovert de liniaal eenvoudig tevoorschijn aan de rechterkant van het scherm; het zogenaamde Edge-venster. In dit venster vind je meer handige tools. Hieronder lees je hoe je die kunt gebruiken!

Let op: welke Edge-tools je precies ziet, hangt af van je Galaxy-toestel en One UI-versie. Ook de menunamen verschillen per model. Hieronder vind je een stappenplan zoals dat te volgen is op de Galaxy S26 Ultra. Zie je een optie niet precies op de genoemde plek? Gebruik dan de zoekfunctie binnen de instellingen en zoek op ‘Edge’ of ‘Edge-vensters’.

Ga naar de ‘Instellingen’; Tik op ‘Display’; Scrol vervolgens naar ‘Edge-vensters’, zet het schuifje aan en tik hierop. Tik in het volgende scherm op ‘Vensters’; Je ziet nu allerlei zaken die je kunt toevoegen. Kies voor ‘Hulpmiddelen’. Ga naar het startscherm en open het Edge-venster door van rechts naar links te swipen. Als het goed is, verschijnt nu een kompas. Via de drie puntjes rechts bovenin kun je een liniaal selecteren. Deze is handig voor snelle metingen, maar minder geschikt voor zeer nauwkeurig meetwerk. Gebruik daarvoor liever een echte liniaal.

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Kompas : een kompas dat je laat zien in welke richting je kijkt. Afhankelijk van je model en instellingen kunnen ook je locatie en coördinaten worden weergegeven;

: een kompas dat je laat zien in welke richting je kijkt. Afhankelijk van je model en instellingen kunnen ook je locatie en coördinaten worden weergegeven; Score tellen : handig tijdens een spelletje of wedstrijd. Met de plus- en minknoppen houd je eenvoudig de score van twee spelers of teams bij;

: handig tijdens een spelletje of wedstrijd. Met de plus- en minknoppen houd je eenvoudig de score van twee spelers of teams bij; Vlakke ondergrond (waterpas): gebruik je telefoon als waterpas om snel te controleren of iets recht of vlak staat, zoals een plank, schilderij of meubel.

Tip: gebruik je één of meerdere van deze hulpmiddelen vaker? Zet het Edge-venster op een handige plek aan de zijkant van het scherm. Zo heb je de tools altijd binnen handbereik zonder eerst door de Instellingen te zoeken.

De video staat ook online

Kom je er toch niet helemaal uit met ons stappenplan? Geen zorgen, in onderstaande video legt redacteur Sebastiën alles nog eens extra duidelijk uit.

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