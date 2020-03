Door films en series offline op te slaan, kun je altijd en overal Disney Plus kijken, met of zonder internetverbinding. Dit is hoe het werkt en waar je op moet letten.



Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Disney Plus films en series downloaden: zo doe je dat

De streamingdienst Disney Plus heeft net als Netflix een offline-modus. Hierdoor kun je video’s opslaan op je smartphone of tablet om ze later zonder internetverbinding te kijken. Dit is vooral fijn voor mensen die bijvoorbeeld in de trein naar films en series kijken, omdat je je databundel zo niet gebruikt.

Films en series downloaden in Disney Plus doe je zo:

Open Disney Plus op je Android-smartphone of -tablet; Zoek een film, docu of serie uit die je later wil bekijken. Tik bijvoorbeeld op een titel in het beginscherm of gebruik de zoekfunctie (derde knop van onderen); Tik op het download-icoon (pijltje naar beneden). De knop verandert nu naar een vierkantje met daaromheen een rondje; Wacht totdat de download is voltooid.

De film of serie staat nu op je apparaat. Om de video te bekijken open je Disney Plus, tik je op de download-knop onderin het scherm (derde knop van links) en druk je simpelweg op de Play-knop. Afhankelijk van de grootte van het bestand en de snelheid van jouw internetverbinding kan het downloaden enkele minuten duren.

Heb je de film of serie afgekeken? Dan kun je de video verwijderen door in het Downloads-tabblad op het telefoon-icoon rechts te tikken. Kies vervolgens voor ‘Remove download’. Hierna wordt de video van je telefoon verwijderd en komt de opslagruimte weer vrij.



Downloadkwaliteit wijzigen in Disney Plus

Vind je het downloaden te lang duren, of heb je niet genoeg opslag op je telefoon om films te bewaren? Dan helpt het misschien om de downloadkwaliteit aan te passen. Door deze naar beneden bij te schroeven, nemen offline opgeslagen films en series minder ruimte in beslag.

Zo pas je de downloadkwaliteit van films en series aan:

Open de Disney Plus-app op je telefoon of tablet; Ga naar je profiel door op de meest rechtse knop onderin het scherm te tikken; Kies ‘App Settings’ en ga naar ‘Download Quality’; Kies ‘Standard’ om de benodigde opslagruimte van films en series zo klein mogelijk te maken.

Ook kun je natuurlijk voor ‘High’ kiezen. Video’s worden dan in de hoogste mogelijke resolutie opgeslagen. Dit is met name fijn wanneer je films kijkt op een Android-telefoon met hoge schermresolutie. Uiteraard heb je hiervoor veel opslagruimte nodig. ‘Medium’ is de middenweg: video’s worden redelijk snel binnengehaald, maar hebben niet zo’n hoge resolutie als wanneer je in High downloadt.

Lees het laatste nieuws over Disney Plus