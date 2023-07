Op vakantie? Zo kijk je offline bij de grote streamingdiensten

Nu de zomervakantie is losgebarsten ga je misschien wel op reis. Omdat je buiten Nederland waarschijnlijk minder data kunt verstoken, is het handig als je offline naar je favoriete series en films van de grote streamingdiensten kijkt. We leggen uit hoe je dat doet.

Zo kijk je offline naar alle grote streamingdiensten

Als je een lange autorit of vlucht voor de boeg hebt, is het natuurlijk fijn als je je kinderen (of partner!) zoet kunt houden met een leuke serie. Of misschien ga je wel naar een camping waar de wifi te zwak is om films te kunnen streamen. Dan is het fijn om die vooraf alvast op je tablet of smartphone te downloaden.

Dat offline kijken kan bij alle grote streamingdiensten, maar werkt steeds net even anders. We zetten de methodes op een rij.

Netflix

Netflix is nog altijd de populairste dienst in zijn soort. Er zijn duizenden series en films te vinden en een groot deel daarvan kun je ook offline bekijken. Met een Basic-abonnement kan dat op één apparaat, met een Standaard-abonnement op twee en met een Premium-abonnement op vier. Downloaden gaat heel eenvoudig als je de app opent.

Tik binnen de app op ‘Categorieën’ en kies ‘Beschikbaar voor download’; Selecteer de film of serie van je keuze en kies voor ‘Downloaden’; Als het downloaden is voltooid, vind je de film of serie terug bij het tabblad ‘Downloads’.

Overigens biedt Netflix (net als sommige andere streamingdiensten) een aantal opties om ‘slim’ te downloaden. Als je een aflevering van een gedownloade serie kijkt, wordt de volgende op de achtergrond bijvoorbeeld ook vast binnengehaald.

Je kunt zelfs instellen dat Netflix een selectie van films en series op je apparaat ziet, zodat je altijd iets kunt kijken. Ook zonder internetverbinding.

HBO Max

HBO Max heeft minder content dan Netflix, maar wát er op staat is vaak wel van hoge kwaliteit. Denk aan series als Succession, The White Lotus en House of the Dragon. Ook voegt de dienst regelmatig recente bioscoopfilms toe. Downloaden gaat net iets anders dan bij Netflix, maar is net zo eenvoudig.

Ga naar de film of serie die je wil downloaden; Naast de film en losse afleveringen van series zie je een downloadknop (een streepje met het pijltje naar beneden); Tik daar op om te beginnen met het downloaden en wacht tot je bestand binnen is.

Je krijgt een notificatie als het bestand helemaal op je smartphone of tablet staat. Hoeveel series of films je kunt downloaden, hangt af van je abonnement. Bij het Basic-abonnement kun je maximaal vijf downloads bewaren, terwijl dit bij het Standaard-abonnement wordt verhoogd naar 30.

Disney Plus

Als je je kinderen wil vermaken op de achterbank richting Frankrijk is Disney Plus je beste vriend. Er staan talloze tekenfilms op, van de nieuwste Pixars tot de oudste avonturen van Mickey Mouse. Ook voor oudere kijkers is er voldoende te beleven dankzij de Marvel-films of topseries als The Bear. Bovendien kun je zoveel series of films downloaden als je wil op maximaal 10 apparaten.

Open de Disney Plus-app op je Android-smartphone of -tablet; Zoek de film, docu of serie uit die je later wil bekijken; Tik op het download-icoon (het pijltje naar beneden). Deze knop verandert nu in een vierkantje met daaromheen een rondje; Wacht totdat de download is voltooid.

Je vindt je film of serie nu bij de tab ‘Downloads’. Nemen de bestanden te veel ruimte in beslag? In de instellingen van de app kun je de videokwaliteit aanpassen. Je kiest uit Standard, Medium of High. Bij Standard ziet het beeld er natuurlijk minder mooi uit, maar zijn de bestanden een stuk kleiner.

Amazon Prime Video

Amazon Prime Video is één van de goedkoopste streamingdiensten van Nederland. Je betaalt slechts 2,99 euro per maand voor het abonnement en daarvoor kun je een deel van het aanbod zelfs in 4K bekijken. Bovendien staan er behoorlijk wat goede films en series op Prime Video. Denk bijvoorbeeld aan The Man in the High Castle, Reacher en The Boys. Downloaden doe je als volgt in de app van Prime Video:

Zoek de film of serie die je wil downloaden, zodat je hem later zonder internet kan bekijken; Bij de film en afleveringen zie je een download-icoontje staan (een vakje met een pijltje naar beneden); Tik hierop, kies eventueel in welke kwaliteit je het bestand wil downloaden en wacht totdat hij is opgeslagen op je smartphone of tablet.

De app stuurt je een melding met de voortgang van de download. Alle titels vind je vervolgens terug in het ‘Downloads’-tabblad van de app, waar je ook ziet hoeveel opslagruimte de films en series innemen. Je kunt met je abonnement op twee apparaten tegelijk downloaden.

Viaplay

Veel mensen hebben Viaplay vooral voor de Formule 1, maar er zijn ook meer dan genoeg films en series op deze streamingdienst te vinden, waarvan je een flink percentage offline kunt bekijken. Er staat veel Scandinavische content op, maar ook een aantal Nederlandse series. Let wel op: sportwedstrijden kun je niet downloaden. Dat heeft hoogstwaarschijnlijk met de rechten te maken.

Selecteer een film of aflevering die je wil downloaden. Tik op ‘Offline bewaren’; De content die je hebt gedownload, wordt weergegeven op de tab ‘Offline’ van de Viaplay-app; Je kunt de film of serie nu overal bekijken, zelfs zonder internetverbinding.

De bestanden blijven 30 dagen toegankelijk op je smartphone of tablet. Na deze periode moet je je downloadlicentie vernieuwen.

SkyShowtime

SkyShowtime is een wat kleinere speler op de streamingmarkt. Je vindt er niet zo’n grote catalogus als op Netflix, maar de dienst heeft wel deals met grote studio’s als Universal, Dreamworks en Paramount Pictures. Vooral liefhebbers van blockbusters komen daardoor aan hun trekken. Daarnaast heeft SkyShowtime exclusieve series als Yellowstone en Yellowjackets in het aanbod. Downloaden gaat zo:

Zoek de films of series die je wil downloaden in de SkyShowtime-app; Onder elke film en losse afleveringen van series zie je een downloadknopje (Dat is een pijltje naar beneden met een streepje); Tik daarop om de download te beginnen en wacht totdat het bestand volledig is opgeslagen. De voortgang kun je checken bij je notificaties.

SkyShowtime biedt verder weinig opties voor het offline bekijken van series of films. Je kunt bijvoorbeeld niet zelf de videokwaliteit kiezen. De bestanden zijn vrij groot, waardoor je opslagruimte sneller volloopt.

Videoland

Videoland is één van de grootste streamingdiensten van Nederland en natuurlijk kun je een flink deel van het aanbod ook offline bewaren. Je hebt 30 dagen de tijd om gedownloade content te kijken en 48 uur vanaf het moment dat je daarmee begint. Waneer je de app opent, ga je als volgt te werk om jouw favoriete serie of film op je smartphone of tablet op te slaan.

Ga naar de titel die je voor offline gebruik wil opslaan. Je ziet bij iedere film en serie een download-icoontje staan; Tik op het knopje en de titel wordt gedownload. Dit kan, afhankelijk van je internetsnelheid en de grootte van het bestand, even duren; In de notificatiebalk van je Android-telefoon (of tablet) zie je hoe ver de download is.

Bij het goedkoopste abonnement, dat Basis heet (en 4,99 euro per maand kost), is het overigens níet mogelijk om films en series te downloaden. Bij Plus (8,99 euro) en Premium (10,99 euro per maand) wél.

