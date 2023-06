Tip: zo verstuur je foto’s in hoge resolutie via WhatsApp

WhatsApp rolt eindelijk de functie uit om een afbeelding in een hoge resolutie te versturen. In deze tip leggen we je stap voor stap uit hoe je dat zelf doet.

Foto’s versturen met hoge resolutie WhatsApp

WhatsApp is één van de meest gebruikte chat-apps en wordt constant voorzien van nieuwe mogelijkheden. Nu rolt de functie om afbeeldingen in de originele resolutie te versturen eindelijk uit. Wel is het zo dat deze mogelijkheid op het moment van schrijven alleen te gebruiken is voor bètatesters van de app. Wanneer de functie voor iedereen beschikbaar is, weten we nog niet.

Zo verstuur je een foto in origineel formaat via WhatsApp

Open WhatsApp en het gesprek waarin je een foto wil versturen; Tik op het paperclipje en kies ‘Camera’ of ‘Galerij’; Plaatje gekozen, tik dan in de bovenste balk op het ‘HD-icoontje’; Kies voor HD-kwaliteit en druk op de groene balk: ‘Gereed’: Voeg waar nodig een onderschrift toe en verstuur de afbeelding.

Verstuur je een hoge resolutie-afbeelding, dan wordt in het chat-gesprek een klein hd-logo getoond. Zo weet jij als verzender – maar ook de ontvanger – dat het gaat om een plaatje in de volledige resolutie. WhatsApp laat ook een kleine opmerking zien bij het versturen. Hd-foto’s zijn duidelijker, maar standaardfoto’s nemen minder opslagruimte in en worden daardoor ook sneller verzonden.

In WhatsApp zelf is het verschil tussen de twee type afbeeldingen eerlijk gezegd niet goed te zien. Bekijk je de plaatjes via een galerij-app, dan zijn de verschillen duidelijker. Dat geldt ook als je ze op een computer bekijkt.

Geen tester? Zo verstuur je alsnog hoge resolutie-plaatjes

Ben je geen WhatsApp-tester en wil je niet wachten op de nieuwe functie? Dan kun je foto’s in hoge kwaliteit alsnog als document versturen. Een nadeel daarvan is dat het plaatje niet in het chatgesprek te zien is en ook in je fotogalerij zie je ‘m dan niet direct.

