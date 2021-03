Ben jij altijd op zoek naar nieuwe manieren om je vrienden te verrassen? Vanaf nu kun je geanimeerde stickers van derden importeren in WhatsApp, zodat je weer even vooruit kunt. Wij laten zien hoe het werkt.

Stickers importeren in WhatsApp doe je zo

Stickers versturen via WhatsApp is natuurlijk hartstikke leuk, maar op een gegeven moment ken je ze allemaal wel. Gelukkig is het nu mogelijk om geanimeerde stickerpacks van derde partijen te importeren in de chat-app. Zo kun je een flinke voorraad nieuwe bewegende plaatjes aanleggen om je vrienden versteld te doen staan. Het toevoegen van stickers aan WhatsApp is heel eenvoudig, maar je dient wel versie 2.21.3.19 of nieuwer te draaien. Mogelijk moet je de app dus eerst updaten.

Open de Play Store op je Android-telefoon; Zoek naar ‘wastickerapps’; Installeer de app van jouw keuze; Kies binnen de app voor het stickerpack dat je wil gebruiken en klik op het plusje aan de rechterkant; Bevestig dat je dit stickerpack wil toevoegen aan WhatsApp.

Misschien moet je WhatsApp even afsluiten en opnieuw openen voor de stickers zichtbaar zijn. Je vindt het nieuwe stickerpack vanaf dat moment bij alle andere stickers in de app en kunt ze direct gebruiken. Ben je in een creatieve bui? Het is ook mogelijk om zelf stickers te maken voor Whatsapp.

Meer tips voor WhatsApp

Op Android Planet delen we regelmatig handige tips om alles uit de populairste chat-app te halen. Zo leggen we uit hoe je verdwijnende berichten gebruikt in WhatsApp. Dat is erg handig als je niet wil dat je schrijfsels voor eeuwig rond blijven zweven. Wanneer je deze functie inschakelt, lossen berichten na zeven dagen namelijk vanzelf op.

Ben je juist helemaal klaar met WhatsApp, bijvoorbeeld omdat de app controversiële voorwaarden introduceert en je daar niet mee akkoord wil gaan? We laten je ook zien hoe je WhatsApp kunt verwijderen. Wel berichtjes blijven versturen? Zustersite iPhoned zet vier alternatieven voor WhatsApp voor je op een rijtje.

