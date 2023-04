Zo maak en verstuur je je eigen stickers in WhatsApp

Een sticker maken op WhatsApp is leuk, omdat het vaak om erg grappige of leuke afbeeldingen gaat. Maar hoe maak en verstuur je de zelfgemaakte stickers op WhatsApp naar je vrienden en familie? In dit artikel laten we het zien.

Hoe ziet een WhatsApp-sticker eruit?

Stickers op WhatsApp zijn niet nieuw. Al sinds eind 2018 is het mogelijk stickers via WhatsApp te versturen. Op andere apps kon dit zelfs nog eerder.

Stickers zijn een extra manier om je gesprekken interessanter te maken, naast het gebruik van emoji’s, gifjes, foto’s en filmpjes. Net zoals bij al deze toevoegingen is het soms makkelijker om een gevoel of beleving over te brengen in beeldvorm, dan in geschreven tekst. Stickers geven je daarvoor nog wat extra mogelijkheden.

Zo verstuur je een WhatsApp-sticker

Een WhatsApp-sticker versturen is heel simpel en gaat min of meer hetzelfde als het versturen van een gifje of emoji. Volg de onderstaande stappen om een WhatsApp-sticker te versturen.

1. Open een WhatsApp gesprek waarin jij de sticker wil versturen;

2. Tik naast het invoerveld op de emoticon;

3. Tik nu onderaan op je scherm op het sticker icoontje;

4. Selecteer de sticker je wil versturen.

Als je nog geen WhatsApp stickers hebt, zul je die eerst moeten downloaden of maken. Het downloaden van stickers kan vanuit de app zelf, je krijgt dan een heel pakket met verschillende stickers die direct verzonden kunnen worden.

Zelf stickers maken voor WhatsApp

Zelfs een sticker maken op WhatsApp is natuurlijk iets complexer dan het downloaden van kant en klare stickers. Gelukkig zijn de stickers dan wel een stuk persoonlijker en waarschijnlijk leuker.

Voor het maken van WhatsApp stickers heb je een aparte app nodig die je eerst zult moeten downloaden uit de Play Store. Wij hebben de app “Sticker maker” gebruikt omdat deze meer dan 100 miljoen keer is gedownload en goede reviews heeft.

Download de gratis app ‘Sticker maker’ in de Play Store; Geef de vereiste toestemmingen en maak zelf een sticker, of bewerk een bestaand plaatje; Voeg objecten toe, upload een eigen foto of knip bijvoorbeeld je gezicht (of dat van een huisdier) uit een bestaande foto; Is je sticker naar wens? Druk dan op het vinkje rechtsboven om het plaatje op te slaan; Om de stickers naar WhatsApp te importeren druk je in het hoofdmenu op het plus-icoon en bevestig je je keuze.

Je stickers zijn nu toegevoegd aan WhatsApp en klaar voor gebruik. Het versturen van je eigen gemaakte stickers gaat op dezelfde manier als eerder beschreven in dit artikel.

Sticker maker beschikt over een paar handige functies, waaronder bijvoorbeeld de automatische selectie-tool. Hiermee kun je gezichten en voorwerpen uit bestaande foto’s knippen. Voeg tekst toe voor een nog leukere boodschap en laat je creativiteit de vrije loop!

Ben je niet zo creatief, of heb je geen zin om zelf WhatsApp stickers te maken? Download dan één van de tientallen stickerpakket-apps in de Play Store. Je kunt het zo gek niet bedenken, of er is wel een stickerpakket van. Denk aan plaatjes van de huidige Amerikaanse president of bijvoorbeeld tientallen honden- en kattenfoto’s.

Kijk je liever? Check dan onze video hieronder!