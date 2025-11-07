Zo weet je of iemand je geblokkeerd heeft op WhatsApp

Geen antwoord, geen online-status of berichten die niet worden afgeleverd: zo check je of je geblokkeerd bent op WhatsApp.

Geblokkeerd op WhatsApp: zo kom je erachter

Vermoed jij dat je door iemand bent geblokkeerd op WhatsApp? Of je het nou aan de stok hebt met iemand, of juist denkt niets fout gedaan te hebben: WhatsApp laat je niet weten wanneer je daadwerkelijk geblokkeerd bent. Wel zijn er een aantal aanwijzingen die aantonen dat de ander geen berichten van jouw nummer wil ontvangen.

Iedereen op WhatsApp heeft een profiel. Dit bestaat onder meer uit een profielfoto en een status. Die laatste is voor jou niet meer zichtbaar als je door iemand bent geblokkeerd. Aan de profielfoto is het moeilijker te zien. Je ziet namelijk de laatst ingestelde foto tot het moment dat je bent geblokkeerd. Als diegene zijn profielfoto aanpast, zie jij nog steeds de oude foto.

Goed om te weten: mensen kunnen hun status en profielfoto ook afschermen voor (specifieke) contacten, zonder ze te blokkeren. Zie jij geen profielfoto of status van iemand? Dan betekent dat niet meteen dat je geblokkeerd bent. Check daarvoor ook de volgende aanwijzingen.

Aanwijzing 2: Berichten komen niet aan

Het klinkt misschien logisch, maar als je geblokkeerd bent op WhatsApp, kun je niet langer berichten sturen naar de persoon die jou heeft geblokkeerd. Je kunt nog wel berichten sturen, maar deze zullen niet aankomen bij de ander. Dit herken je aan het volgende: berichten blijven altijd hangen op één grijs vinkje.

Aanwijzing 3: Online-status niet zichtbaar

In WhatsApp-chats zie je standaard of iemand online is of wanneer diegene voor het laatst online is geweest. Als iemand je heeft geblokkeerd, zie je die online-status niet meer. Maar, voor de online-status geldt hetzelfde als voor profiel-updates. Gebruikers kunnen hun online-status desgewenst afschermen, zonder je daadwerkelijk te blokkeren.

Aanwijzing 4: Bellen kan niet meer

Net als berichten is het niet langer mogelijk om het contact dat jouw heeft geblokkeerd te bellen. Dit moet je testen, want de belknoppen zijn nog wel beschikbaar in de WhatsApp-chat met diegene. Wanneer je belt en de oproep niet wordt doorverbonden of zelfs meteen wordt beëindigd, ben je mogelijk geblokkeerd.

Aanwijzing 5: Groepsgesprekken

Opvallend aan geblokkeerd worden op WhatsApp: je kun berichten blijven ontvangen van diegene in groepsgesprekken. WhatsApp geeft hiervoor zelf de tip om überhaupt niet in groepen te gaan met mensen waarmee je niet wil communiceren. Maar, als jij de geblokkeerde persoon bent, kun je dus nog wel communiceren via groepsgesprekken.

Hiervoor moet je wel al in een hetzelfde groepsgesprek zitten, voor het moment dat de ander je blokkeerde. Je kunt iemand niet toevoegen aan een groepsgesprek, nadat hij of zij jou heeft geblokkeerd.

Ik ben geblokkeerd op WhatsApp: wat nu?

Als je geblokkeerd bent op WhatsApp, zou je kunnen proberen de andere persoon te bellen of sms’en via de standaard telefoon- en berichten-app op je telefoon.

Maar, wees geen aso: het blokkeren van contacten op WhatsApp doet iemand niet zomaar. Waarschijnlijk is er een goede reden dat die persoon geen berichten van je wil ontvangen. Ga daarom vooral niet andere manieren zoeken om digitaal met de persoon in contact te komen. Respecteer diens privacy.

Mocht je jezelf er niet bij neer kunnen leggen, neem dan contact op met de Luisterlijn (088 0767 000). Hier staan specialisten 24/7 voor je klaar om je te helpen met zulke problemen.

Vermoed je dat de andere persoon je blokkeert omdat je hem of haar probeert te helpen? Overweeg dan een melding te maken bij Meldpunt Zorgwekkend Gedrag (0800 1205). Nogmaals, er zijn specialisten die je kunnen helpen. Val anderen niet lastig, zowel digitaal, als in het echte leven.

