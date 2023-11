Zo ga je om met pdf’s op je smartphone

Pdf’s blijven lastige bestanden. Je hebt er speciale apps voor nodig en kun je ze nou bewerken of niet? In dit artikel leggen we alles uit over pdf’s op je smartphone.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Pdf’s op je Android-smartphone

Pdf’s zijn een beetje ouderwets, want deze bestanden stammen uit een tijd voordat iedereen webbrowsers en smartphones gebruikte. Pdf’s waren toen bedoeld om te zien hoe een pagina eruitziet bij het printen. Met een pdf maakt het niet uit via wat voor printer je het uitprint, want het oogt altijd hetzelfde.

Pdf’s worden nog steeds gebruikt, omdat deze bestanden ook vandaag de dag enkele voordelen bieden. De bestanden zijn lastig te bewerken, waardoor de originele tekst of afbeelding beter behouden blijft. Daarom worden definitieve bestanden vaak als pdf verstuurd. Daarnaast is het prettig dat pdf’s op elk platform geopend kunnen worden en overal hetzelfde ogen.

Maar hoewel de pdf dus al een tijdje meegaat, zijn het ook lastige bestanden. Je hebt speciale software nodig om er echt goed mee op te kunnen gaan.

Pdf’s lezen op Android

Het lezen van een pdf is tegenwoordig niet meer zo’n probleem. Vroeger had je zelfs voor het lezen van een pdf een speciale app nodig. Inmiddels kun je een pdf gewoon in je browser of via Google Drive/Google Documenten openen. Wil je echter een handtekening toevoegen, notities maken of een kleine aanpassing maken, dan heb je daar speciale apps voor nodig.

MJ PDF

Wil je toch een losse app gebruiken, dan is MJ PDF een fijne optie. Hiermee heb je een prettigere leeservaring, met als groot voordeel dat de laatst geopende pagina wordt onthouden. Dat is ideaal als je een lange tekst wil lezen. Ook heeft de app een donkere modus die ook werkt met de pdf die je leest.

MJ PDF - Fast PDF Viewer mudlej 8,6 (516 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Apps om meer met pdf’s te doen

In de Play Store staan een hoop apps om meer met pdf’s te doen. We kiezen twee uitstekende apps uit.

Adobe Acrobat Reader

Wie denkt aan pdf’s openen en bewerken, denkt aan Adobe. Daarom is de Adobe Acrobat Reader de logische plek om te starten. Met deze app kun je alles wat je maar zou willen met een pdf, maar de app kan ook een beetje omslachtig zijn. Adobe wil graag dat je een account maakt, en voor een stapel functies moet je eerst betalen.

Adobe Acrobat Reader voor PDF Adobe 9 (5.873.328 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

Xodo

Wil je kunnen lezen, aantekeningen maken, handtekening zetten en pdf-formulieren invullen en iets anders gebruiken dan Adobe? Dan is Xodo een fijne optie. Alles wat je aan de pdf toevoegt wordt niet in het bestand zelf opgeslagen, maar er overheen gelegd door de app.

In de praktijk maakt dat niet zoveel uit en je krijgt fijne opties voor aantekeningen, zoals verschillende kleuren om te markeren, het toevoegen van tekstjes en het maken van tekeningen. Ook kun je deze app gebruiken om pdf’s te veranderen in bijvoorbeeld een Word-bestand of een afbeelding. De app is gratis te gebruiken, maar voor grootgebruikers is er een abonnement.

Xodo PDF Reader Apryse Software Inc. 9 (444.572 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

Documenten ondertekenen

Er staan ook speciale apps in de Play Store voor het ondertekenen van documenten. Daarnaast kun je met behulp van Google Drive documenten scannen.