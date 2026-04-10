Waarom je internet soms traag voelt (en hoe je dat met DNS fikst)

Grote kans dat jij niet zo bekend bent met DNS en privé-DNS op je Android-toestel. Deze functies zijn superhandig om sneller én veiliger online te gaan. Hoe je dit allemaal instelt op je telefoon, vertellen we je stap voor stap.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Wat is DNS?

Je staat er vast niet bij stil, maar je hebt de hele dag met Domain Name System (DNS) te maken. Dit systeem koppelt IP-adressen aan domeinnamen. Gelukkig maar, want een domeinnaam is makkelijk te onthouden, IP-adressen een stuk minder. Kijk maar naar onze website. Wie ons via de browser bezoekt, ziet androidplanet.nl in de URL-balk staan. In werkelijkheid bevind je je op ons IP-adres, dat uit allerlei nummers bestaat. Dit valt niet te onthouden, en daarom koppelt het DNS-systeem die twee aan elkaar.

DNS-servers worden beheerd door (internet)providers, maar in principe kan iedereen zijn eigen dienst opzetten. Dit valt overigens niet aan te raden voor de gemiddelde telefoongebruiker, want dit vereist behoorlijk wat technische kennis. Je kunt dit werk daarom ook tegen betaling uitbesteden aan een gespecialiseerd bedrijf. Zo zijn er meerdere commerciële bedrijven die DNS-servers aanbieden.

Traag internet door DNS

Heb je weleens meegemaakt bij het intikken van een website in de browser op je telefoon, dat het laden allemaal wat te lang duurt? Het is logisch dat je direct denkt aan de wifi of je provider. Maar, er kan ook een minder bekende boosdoener zijn: juist, DNS.

Elke keer dat je een website opent, vraagt je telefoon aan een DNS-server: ‘waar vind ik deze site?’ De DNS-server antwoordt met het juiste adres, pas daarna begint het laden van de site. Als de DNS-server in kwestie traag reageert of overbelast is, dan voelt je internet langzaam aan. Dit terwijl er helemaal niets mis hoeft te zijn met je wifi.

Mogelijke oplossing: een andere DNS

Standaard gebruik je de DNS van je internetprovider. Maar, die is niet altijd de snelste. Bij herhaaldelijk lang laden van websites, kun je er dus voor kiezen om de DNS van Cloudfare of Google te gebruiken. Deze staan bekend om snellere responstijden en een betere privacy (vooral Cloudfare). Let wel op: kies je voor één van bovenstaande partijen, dan stuur je al je DNS-verzoeken daarnaartoe. Zij zien welke domeinen je bezoekt – niet de inhoud, wel de sites – en je moet vertrouwen op hun privacybeleid.

Verwacht verder geen wonderen, want als je internet zelf traag is, blijft dat zo. Toch wordt de starttijd van websites meestal wel wat sneller. Dat is mooi meegenomen. Een andere DNS invoeren op je Android doe je zo:

Open de Instellingen-app van je telefoon en ga naar ‘Netwerk en internet‘. Dit kan ook ‘Mobiel netwerk’, ‘Verbindingen’ of iets vergelijkbaars heten; Ga naar ‘Meer instellingen‘ of ‘Meer verbindingsinstellingen’. Soms kun je deze stap overslaan en gelijk naar stap 3 gaan; Kies nu voor Privé-DNS. Hier heb je de optie ‘Opgegeven DNS‘. Dit kan ook ‘Hostnaam van privé-DNS-provider’ of iets vergelijkbaars heten; Vul hier nu één van de volgende twee DNS-namen in: 1dot1dot1dot1.cloudflare-dns.com (Cloudfare) of dns.google (Google). Het werkt meestal meteen, opnieuw opstarten van je toestel is niet nodig!

In de afbeelding hieronder zie je het stappenplan nog even in beeld. We hebben het uitgevoerd op de OnePlus 15, dus instellingen op jouw toestel kunnen anders heten.

Privé-DNS

Nu je weet wat DNS is en hoe je een andere DNS instelt, gaan we ook nog even dieper in op privé-DNS. DIt wordt ook wel private DNS genoemd. Kies je voor deze specifieke DNS-modus, dan beveiligt je toestel alle DNS-vragen en -antwoorden (de koppelingen van IP-adressen aan domeinnamen) met encryptie. Zo kunnen enkel de ontvanger en verzender de inhoud inzien. Met inhoud bedoelen we de websites die je bezoekt.

Zo zet je (automatische) privé-DNS aan

De veiligste optie voor de meeste mensen is het aanzetten van de automatische privé-DNS-modus. Ook dat is helemaal niet moeilijk, kijk maar.

Open de Instellingen-app van je telefoon en ga naar ‘Netwerk en internet‘. Dit kan ook ‘Mobiel netwerk’, ‘Verbindingen’ of iets vergelijkbaars heten; Ga naar ‘Meer instellingen‘ of ‘Meer verbindingsinstellingen. Soms kun je deze stap overslaan en gelijk naar stap 3 gaan; Kies nu voor Privé-DNS. Als het goed is, heb je hier de optie ‘Automatisch‘. Stel dit in. Klaar!

Scrol even naar boven naar de afbeelding met de screenshots als je de stappen liever nog eens in beeld wil zien. Je hebt alleen de eerste drie screenshots nodig om te vinden waar je de automatische privé-DNS-modus inschakelt.

Disclaimer: ga niet rommelen met de DNS-instellingen als je niet precies weet wat je doet. Wie dit menu verkeerd instelt, loopt mogelijk tegen internetproblemen aan.

