Reclame op je Android-toestel? Zo ben je er in een handomdraai vanaf

Er zijn veel manieren om reclame op Android uit te schakelen, maar dit is misschien wel de meest handige. Pak je smartphone er maar bij, want reclame in apps, games of op websites is binnen enkele seconden verleden tijd.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Reclame bij Android uitschakelen: dit is de beste manier

Reclame: het bestaat al eeuwen in allerlei vormen en is één van de middelen om producten of diensten aan te prijzen. Je ziet commercials op televisie, posters in bushokjes en je wordt er mee doodgegooid op het internet. Ook zijn advertenties te vinden bij miljoenen spelletjes en apps uit de Play Store.

Het zorgt voor veel van die partijen voor een stroom aan inkomsten en dat is natuurlijk helemaal prima. Wel is het soms zo’n overload dat het best even wat minder mag – en gelukkig kun je daar iets tegen doen. Download een adblocker, ga aan de slag met extensies voor Google Chrome of laat je internetverkeer via een VPN lopen.



In deze tip geven we je één van de meest handige tips: privé-DNS. Pak je smartphone er maar bij, want binnen enkele seconden is reclame verleden tijd. Onderstaand stappenplan is beschreven aan de hand van Android 12 op een Google Pixel 6 Pro. De genoemde stappen kunnen op jouw toestel dus anders heten.

Open de instellingen en kies voor ‘Netwerk en internet’; Scrol naar beneden en tik op ‘Privé-DNS’; Selecteer ‘Hostnaam van privé-DNS-provider’; Voer in: dns.adguard.com Tik op ‘Opslaan’.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Bovenin dit artikel zie je een kleine impressie van verschillende apps en websites waarop je zonder privé-DNS dus wel reclame ziet. Hieronder zie je dezelfde apps en website op de screenshots, maar daarbij is de DNS ingesteld en is de reclame dus weg.

Bij apps heb je vaak niet eens door dat er überhaupt reclame te zien zou moeten zijn. Bij websites wordt het niet getoond, maar ontstaat er dus wel witruimte, wat natuurlijk alsnog een stuk beter is dan een bewegende banner.



Wat is een privé-DNS en werkt dat echt?

Surf je over het internet naar een bepaald adres, dan moet er eerst achterhaald worden welk IP-adres er bij het domein hoort. Dat wordt geverifieerd bij een zogenaamde DNS-server. Die worden weer beheerd door de internetprovider, waarbij je een abonnement hebt lopen of een partij als Google.

Iedereen kan een eigen DNS-server opzetten, waarbij je dus meer controle krijgt over beschikbare IP-adressen of toegang op het netwerk. Naast het blokkeren van reclames in games, apps en op websites kan deze manier ook bescherming bieden tegen tracking en websites met malafide doeleinden.

Of daadwerkelijk elke advertentie wordt geblokkeerd in elke app, game en op elke website valt natuurlijk nog maar te bezien. Ook websites en ontwikkelaars worden steeds slimmer en gebruiken weer technieken om mogelijkheden als deze tegen te gaan.

Heb jij andere handige en makkelijke tips om reclames op je Android-toestel te verbergen of voorkomen? Laat het dan natuurlijk even weten in de reacties!

Meer recente Android Planet-tips: