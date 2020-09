Apple verkoopt al geruime tijd de AirPods, de draadloze oordopjes die speciaal gericht zijn op Apple-hardware. In dit artikel laten je we zien hoe ze op Android werken.

Zo werken Apple AirPods op Android

Apple presenteerde de AirPods tegelijk met de iPhone 7 in 2016. Dat toestel werd om verschillende redenen uitgebracht zonder koptelefoonaansluiting. Eén van deze was dat de toekomst van smartphone-audio draadloos is, en de AirPods spelen dan ook in op die belofte.

Inmiddels hebben ook de meeste high-end Android-smartphones geen koptelefoonaansluiting meer. Hierdoor is er ook een flink aanbod aan draadloze Android earbuds. De nieuwste oortjes van Samsung, de Galaxy Buds Live, hebben zelfs noise cancellling-technologie.

De AirPods zijn uitgerust met de speciale H1-chip, die ervoor zorgt dat de oordopjes razendsnel verbinden met een iPhone. Dankzij deze chip pauzeert je muziek automatisch als je één van de dopjes uit je oren haalt en kun je Siri activeren door te dubbeltikken op de AirPods. De eerste generatie AirPods hadden nog een W1-chip.

Zo koppel je de AirPods met je Android-telefoon

Toch kun je de oordopjes ook zonder problemen met een Android-smartphone gebruiken. De AirPods gedragen zich namelijk als een set ‘gewone’ bluetooth-oordopjes, wat betekent dat ze prima met Android overweg kunnen. Volg onderstaande stappen om je AirPods aan een Android-apparaat te linken.

Zet bluetooth aan op je Android-toestel en zorg dat je AirPods opgeladen en wel in hun doosje zitten; Open het doosje en houd het knopje achterop ingedrukt tot het lampje wit begint te knipperen; Ga naar de bluetooth-instellingen op je Android-smartphone en zoek naar apparaten. Ververs de lijst via het menu (onder de drie puntjes) als dat nodig is; Tik op je AirPods, waarna de twee apparaten met elkaar koppelen; Zodra je de AirPods uit hun doosje haalt zijn ze verbonden met je toestel. Vervolgens verbinden ze automatisch wanneer je ze indoet en bluetooth op je smartphone aan staat.

In de praktijk

Tijdens dagelijks gebruik werken de AirPods bijna hetzelfde als hoe ze op een iPhone functioneren. Door te dubbeltikken op één van de dopjes pauzeert je muziek, al kun je er geen Siri of Google Assistant mee opstarten. Ook pauzeert de muziek niet als je de AirPods uit je oren haalt. Daarnaast meldt je Android niet welk percentage aan accuspanning je AirPods of het doosje nog aan boord hebben.

Gelukkig zijn er manieren om sommige iPhone-functionaliteiten op je Android-smartphone te krijgen. Wil je bijvoorbeeld toch de accustatus checken op je Android? Dan kun je de simpele app AirBattery downloaden. De app Assistant Trigger doet dit ook, maar laat je tegelijk de Google Assistent activeren als je twee keer op een AirPod tikt.

Van plan de AirPods te kopen?

Apple AirPods zijn onder meer verkrijgbaar bij Belsimpel en Coolblue, al wisselt de voorraad van de dopjes soms. Check dus regelmatig of ze op voorraad zijn als ze uitverkocht lijken te zijn.