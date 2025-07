Zo gebruik je Veo 3 in Nederland: AI-video’s binnen twee minuten

Google heeft Veo 3 ook in Nederland gelanceerd. Daarmee maak je gemakkelijk realistische of juist absurdistische AI-video’s.

Google Veo 3 in Nederland: dit moet je weten

Veo 3 is Google’s geavanceerde AI-tool die video’s kan genereren op basis van tekstopdrachten. Het voegt zelfs achtergrondgeluid, stemmen en andere geluidseffecten toe aan de video’s, die maximaal acht seconden duren. Ook duurt het genereren van zo’n video meestal niet langer dan twee minuten. We laten je zien hoe je er zelf mee aan de slag gaat.

Voor Veo 3 heb je een Google AI Pro-abonnement nodig; Neem een (proef)abonnement op one.google.com/about/plans. Ga naar gemini.google.com op je computer of laptop; Log in met je AI Pro-account als dat niet standaard gebeurt. Klik linksboven op ‘Nieuwe chat’ en selecteer onder in beeld de knop ‘Video’; Hiermee activeer je Veo 3. Voer je tekstopdracht (prompt) in; Tip: doe dit zo uitgebreid mogelijk. Noem de stijl van de video, welke personages er zijn, wat deze zeggen, hoe ze doen, in welke omgeving ze zich bevinden en welke bewegingen de camera maakt. Hoe uitgebreider, hoe beter. Tevreden met de prompt? Klik op het pijltje rechts om de video te laten generen. Het duurt nu zo’n één à twee minuten voordat de video is gegenereerd. Daarna verschijnt ‘ie in de AI-chat, kun je hem afspelen met of zonder geluid en downloaden naar je computer.

Let op: zelf met een AI Pro-account kun je maximaal drie video’s per dag genereren, de hoogste kwaliteit is maar 720p en het genereren van Veo 3-video’s kan alleen via de web-app van Gemini. De app op je smartphone ondersteunt maximaal Veo 2, het vorige video-model dat minder realistische video’s maakt en geen geluid levert.

Voorbeeldvideo en prompt Veo 3

Natuurlijk zijn we zelf ook met de tool aan de slag gegaan en bovenstaande video hebben we kunnen maken met de volgende prompt:

De presentatoren van techwebsite Android Planet vertellen over Veo 3, die nu in Nederland uit is. Ze zitten in een studio met hoofdtelefoons op, podcastmicrofoons voor zich en ze zijn erg enthousiast. “Veo 3 is nu uit in Nederland” zegt de ene, waarna de ander zegt: “en het werkt verbazingwekkend goed!” Daarna lachen ze beiden en geven ze een high five. Maak de video zo realistisch mogelijk. Zorg dat de ze ook Nederlands praten.

Hoe uitgebreid je prompt ook is, een video kan altijd anders uitpakken als je verwacht. In de eerst versie van de video praatten de presentatoren zelfs Engels, hoewel de tekstopdracht gewoon in het Nederlands was. Dat kun je gelukkig daarna veranderen, al kost het wel een van je drie dagelijkse video’s.

Grens tussen AI en realiteit wordt steeds waziger

Het is absurd hoe realistisch AI-video’s in een relatief korte tijd zijn geworden. We verwachten dat het de komende jaren alleen maar realistischer wordt en dat brengt natuurlijk risico’s met zich mee.

Oplichting doormiddel van AI is al een serieus probleem, zoals bijvoorbeeld het namaken van stemmen van bekenden om je in angst op te bellen en geld van je vragen. Of beroemdheden die je adviseren in een bepaalde crypto-munt te investeren of je beloven geld over te maken als jij jouw betaalgegevens met ze deelt.

Naast het zichtbare Veo-watermerk, voegt Google daarom ook een onzichtbare stempel toe aan de door Veo 3-gegenereerde video’s. Dit heet SynthID en hoewel het op het eerste gezicht niet te zien is, kan Google’s eigen SynthID Detector-tool het opsporen in video’s. De tool is al uitgebracht bij een kleine groep testers, maar wordt gedurende 2025 voor meer gebruikers beschikbaar.

