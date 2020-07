Je kunt nog behoorlijk wat doen met een oude Android-smartphone. In deze tip laten we je zien hoe je hem als beveiligingscamera kunt gebruiken.

Zet je oude smartphone in als beveiligingscamera

Veel Android-smartphones hebben camera’s aan boord die nog prima functioneren, zelfs als de rest al aardig verouderd is. Je hoeft dan ook geen peperdure beveiligingscamera aan te schaffen als je ook gewoon nog een werkend Android-toestel hebt liggen. Het enige wat je hoeft te doen is een app installeren, voor constante stroom te zorgen en het toestel binnen bereik van een wifi-netwerk te plaatsen.

Het eerste wat je moet doen, is je oude apparaat geschikt maken. Verwijder hiervoor zoveel mogelijk apps en gegevens van het apparaat, zoals je oude foto’s, accounts en apps die het toestel niet meer nodig heeft. Laat wel een Google-account actief: deze heb je nodig om de Play Store nog te kunnen gebruiken. Daarnaast hebben sommige apps deze account nodig om verschillende apparaten aan elkaar te koppelen.

IP Webcam

IP Webcam is één van de populairste apps om van je smartphone een slimme camera te maken. De app laat je op afstand door de lens van je camera kijken, vanaf zowel een andere smartphone of je pc of Mac. IP Webcam kan daarnaast reageren op beweging en geluid, en toont op het scherm wat de huidige datum en tijd zijn.

De gratis versie is volledig functioneel, met een paar kleine beperkingen. Zo is de interface niet aan te passen, en bevatten opgenomen video’s een watermerk. De Pro-versie kost 2,89 euro in de Play Store.

→ Download IP Webcam in Google Play (gratis)

Alfred

De makers van Alfred hebben een net iets andere aanpak gekozen. De app is opgezet als een monitor die van alles in de gaten houdt, maar ook communicatie mogelijk maakt. Via Alfred op je eigen toestel kun je zo tegen de persoon praten die je in beeld hebt. Handig voor bij de voordeur, maar ook als je Alfred als babyfoon gebruikt.

Alfred koppelt je eigen toestel aan je camera-telefoon via je Google-account, wat het proces behoorlijk eenvoudig maakt. Daarnaast is Alfred voorzien van een nachtmodus en bewegingsdetectie. De app is gratis te gebruiken, maar voor een maandelijks bedrag van 4,39 euro krijg je geen advertenties te zien en kun je je camera in hd-kwaliteit gebruiken.

→ Download Alfred in Google Play (gratis)

SalientEye Home Security Alarm

SalientEye is volledig ingericht als beveiligingssysteem en bevat dan ook vooral features die je oude smartphone omtoveren tot beveiligingscamera. De app kan bijvoorbeeld automatisch foto’s maken als er beweging gedetecteerd wordt, of je waarschuwen per e-mail of sms als er iets gezien wordt. Naast waarschuwen kan SalientEye je ook direct voorzien van foto’s van de situatie.

De app werkt ook als je maar één Android-toestel ter berschikking hebt. Zo kun je bijvoorbeeld je slaapkamer in de gaten houden terwijl je slaapt, of vlug tussendoor een andere situatie in de gaten houden. Voor 4,99 euro kun je de gratis app upgraden naar de Pro-versie, die je onder meer eigen alarmgeluiden in laat stellen.

→ Download SalientEye Home Security Alarm in Google Play (gratis)