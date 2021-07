Tip: zo stuur je een afbeelding op WhatsApp die eenmalig te zien is

Wil je iemand een leuke, gekke of intieme foto sturen die slechts een keer te bekijken is? Vanaf nu is het mogelijk om zo’n eenmalige afbeelding in WhatsApp te sturen. Toch is het nog steeds opletten geblazen met wat je stuurt en waarom dat is, lees je hier.

Lees verder na de advertentie.

Eenmalige afbeelding versturen in WhatsApp

Er zijn een aantal grote chat-apps die wereldwijd miljoenen gebruikers hebben zoals Telegram, Messenger en natuurlijk WhatsApp. Die laatste app loopt soms wat achter qua snelheid en innovatie, maar biedt sinds kort een nieuwe functie die we al kenden van verschillende andere soortgelijke applicaties.

Vanaf nu kun je namelijk een eenmalige afbeelding sturen, waarna de ontvanger ‘m slechts een keer kan openen om te bekijken. Heeft hij of zij dat gedaan, dan is ‘ie niet meer terug te bekijken en ook wordt het plaatje niet opgeslagen in de galerij om zo nog eens te bekijken. Onderstaand stappenplan werkt trouwens ook voor video’s.

Eenmalig een afbeelding of video sturen via WhatsApp doe je zo:

Pak je toestel erbij en open WhatsApp; Open het gesprek waar je een foto of video in wil versturen; Klik op de paperclip en kies voor ‘camera’ of ‘galerij’; Selecteer de content die je wil versturen naar het contact; Tik rechtsonder op het rondje met het cijfer 1 erin; Voeg waar nodig nog wat tekst toe en klik op de verzendknop.

Als je deze optie selecteert krijg je een korte melding te zien op het scherm, waarin staat dat het gaat om een foto of video die slechts eenmalig te zien is. In het WhatsApp-gesprek zelf zie je de content ook niet zoals je gewend bent. In plaats daarvan zie je een berichtje waarin staat dat er iets verstuurd is wat eenmalig te zien is. Heeft de ontvanger ‘m geopend dan zie je dat ook duidelijk terug in het gesprek.

Eenmalig versturen betekent blijven opletten

Een leuke functie wat ons betreft, maar het blijft opletten geblazen. Dat iets slechts eenmalig te zien is, is makkelijk te omzeilen. Zo kun je als ontvanger nog steeds een screenshot maken van de foto of video. Natuurlijk kun je ook een andere telefoon of camera pakken en het filmen als je zo’n eenmalige afbeelding toegestuurd krijgt.

WhatsApp werkt volgens geruchten ook aan een enigszins soortgelijke functie voor berichten. Die verdwijnen niet na een keer geopend te zijn, maar na 24 uur. Inmiddels is het ook mogelijk om audioberichten versneld af te spelen en is de beveiliging van WhatsApp Web en Desktop verbeterd.

Voor de grootste nieuwe functie voor de chat-app van 2021 moeten we nog even geduld hebben. WhatsApp is ‘binnenkort’ namelijk te gebruiken op een viertal apparaten tegelijk, maar wanneer dat precies is, is nog onbekend.

Nooit iets missen omtrent WhatsApp, houd onze website dan in de gaten. Volg ons ook op Instagram en Facebook en download natuurlijk de gratis Android Planet-app, waarin je al het nieuws al eerste leest!

Meer tips voor WhatsApp: