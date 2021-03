“Hoi, met Michel van Android Planet. Van activeren, instellingen aanpassen tot aan verwijderen: in dit artikel leg ik je alles uit wat je moet weten over voicemail. Tot ziens!”

Voicemail: alles wat je moet weten

Het idee achter voicemail is simpel. Ben je even niet in staat de telefoon op te nemen, dan laat de beller na de pieptoon achter waarom hij/zij je heeft proberen te bereiken. Deze berichten kun je vervolgens op een voor jou geschikt moment beluisteren en de ander eventueel terugbellen.

Wanneer je de telefoon niet binnen twintig seconden opneemt, krijgen bellers de mogelijkheid om je voicemail in te spreken. Deze ‘doorschakeltijd’ kun je overigens aanpassen zodra je een voicemail hebt aangemaakt, waarover later meer.

Voicemail instellen

Voor het zover is moet je voicemail nog wel eerst instellen. Dit is helemaal gratis. Hoe je voicemail instelt, verschilt per provider. Bij de meeste telecomaanbieders kun je voicemail echter inschakelen door op je mobiele telefoon naar nummer 1233 te bellen.

Vervolgens moet je tijdens de eerste keer de aanwijzingen volgen om je berichtenbox te configureren. Hierbij wordt onder meer gevraagd of je een welkomstboodschap wil inspreken. Deze krijgen anderen te horen op het moment dat je de telefoon niet opneemt. Je hebt hierbij meerdere opties om een begroeting in te stellen.

Leg bijvoorbeeld uit dat je momenteel niet in staat bent de telefoon op te nemen en geef aan op welke manier ze je het beste kunnen bereiken Je kunt ook kiezen voor een standaardboodschap. Hierbij hoef je alleen maar je naam in te spreken. De onbeantwoorde beller weet dan wiens berichtenbox hij/zij inspreekt.

De meest onpersoonlijke voicemailbegroeting is door te kiezen voor de standaard begroeting met telefoonnummer. Hierbij hoort de beller alleen maar jouw telefoonnummer bij het achterlaten van een boodschap.

Verder moet je bij het instellen van je voicemail een pincode invoeren. Bewaar deze code goed, want dit wachtwoord heb je nodig om op een later moment bijvoorbeeld je welkomstboodschap te kunnen veranderen.

Andere manieren om voicemail in te stellen

Je kunt voicemail dus (waarschijnlijk) instellen door naar 1233 te bellen, maar er leiden meer wegen naar Rome. Bij de meeste providers kun je dit bijvoorbeeld regelen door het woord “aan” te sms’en naar nummer 1233.

Bovendien hebben sommige providers een smartphone-app waarmee je (onder andere) je voicemail kunt instellen. Via deze applicatie kun je niet alleen je berichtenbox instellen, maar bijvoorbeeld ook je ontvangen spraakberichten terugluisteren. KPN heeft hiervoor bijvoorbeeld de KPN VoiceMail-app.

Heeft je provider geen voicemail-app? Dan kun je de berichtenbox waarschijnlijk activeren via je persoonlijke profiel via de website. Onder meer Tele2, T-Mobile en Vodafone werken op deze manier. Bij Vodafone kun je je voicemail overigens ook instellen door te bellen naar telefoonnummer 12331.

Voicemail afluisteren

Zodra je een voicemail hebt aangemaakt, krijgen door jou onbeantwoorde bellers de mogelijkheid om een bericht achter te laten. Heb je een sms’je ontvangen met daarin de mededeling dat iemand een spraakbericht heeft achterlaten? Bel dan naar nummer 1233.

Vervolgens krijg je te horen hoeveel nog niet geluisterde voicemailberichten je hebt, waarna de audioberichten stuk voor stuk worden afgespeeld. Ben je momenteel in het buitenland? Dan moet je naar een ander nummer bellen voor het beluisteren van je voicemail. Dit nummer kun je navragen bij je provider.

Onbeluisterde voicemailberichten worden meestal acht dagen bewaard door je provider. Beluisterde berichten worden in de regel 24 uur na het luisteren gewist. Wil je een voicemailbericht bewaren om later nog eens terug te luisteren? Dan moet je tijdens het afspelen op een telefoonknop drukken. Welke knop je moet indrukken, hangt van je provider af. Bij Vodafone moet je bijvoorbeeld 5 indrukken om voicemails te bewaren.

Instellingen aanpassen

Voicemail is een relatief ouderwets systeem, dus het aanpassen van de instellingen kan ietwat spartaans aanvoelen. Bij de meeste providers kun je dit regelen door te bellen naar nummer 1233 en vervolgens in het hoofdmenu op een bepaalde knop te drukken. Je komt nu in het instellingenmenu van je voicemail terecht.

Hier kun je onder meer de toegangscode aanpassen. Deze heb je bijvoorbeeld nodig wanneer je de ingesproken berichten in het buitenland wil beluisteren. Ook kun je in de voicemailinstellingen de afspeelinstellingen aanpassen, zoals de doorschakeltijd. Zodoende kun je bijvoorbeeld aangeven dat bellers al na tien seconden de mogelijkheid krijgen om een spraakbericht achter te laten, in plaats van de standaard twintig seconden.

Voicemail uitzetten

Wil jij je voicemail weer uitzetten? Dat kun je makkelijk zelf regelen. Bij de meeste providers regel je dit makkelijk en snel door het woord “uit” te sms’en naar nummer 1233. Vervolgens ontvang je een berichtje met daarin een bevestiging. Het kan een paar minuten duren voordat je dit sms’je ontvangt.

Het is ook mogelijk om je voicemail tijdelijk uit te schakelen. Daarvoor kun je het best de smartphone-app van je provider gebruiken, of inloggen op je persoonlijke profiel via de website. Hier kun je meestal aangeven hoelang je voicemail uitgeschakeld moet worden.

