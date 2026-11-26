WhatsApp maakt een veelgevraagde functie eindelijk beschikbaar: je kunt nu berichten inplannen, zodat ze automatisch op een later moment worden verstuurd. We laten zien hoe je dat doet.

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Berichten inplannen op WhatsApp doe je zo

Soms is het handig om een appje niet nu, maar iets later te versturen. Als je er ’s avonds aan denkt dat een vriend morgen jarig is bijvoorbeeld en je bang bent om de felicitatie te vergeten. Gelukkig is dat ook echt mogelijk. WhatsApp laat je nu berichten inplannen, waarbij je zelf kiest wanneer ze worden afgeleverd.

Je kunt je boodschap tussen tien minuten en 14 dagen later versturen, zowel in individuele als in groepschats. Heel handig is dat dit ook werkt als je telefoon leeg is of uit staat. Je hebt er dus verder geen omkijken naar. Volg dit stappenplan:

Typ het bericht dat je wil versturen; Houd de verzendknop ingedrukt en wacht tot het venster ‘Chatbericht plannen’ verschijnt; Kies het tijdstip waarop je je bericht wil versturen; Bevestig door op de grote knop onderin te drukken.

De ontvanger merkt niet dat jij je bericht van te voren hebt ingepland, want ze zien er precies hetzelfde uit als alle andere appjes. Jij ziet de appjes al wel in jullie gesprek klaarstaan. Verander je later toch van gedachten? Dan is het ook heel eenvoudig om je bericht weer in te trekken.

WhatsApp rolt de mogelijkheid om berichten in te plannen de komende weken gefaseerd uit. Op de redactie van Android Planet zien we hem al, maar als het bij jou nog niet kan moet je dus even geduld hebben.

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