Geen interesse in externe chats op WhatsApp? Zo zet je ze uit

Balsio: wat is dat dan? Onze gedachte nadat we in WhatsApp een melding kregen van deze voor ons onbekende app. Lees snel waarom je deze meldingen van externe chats krijgt en hoe je deze uitschakelt.

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Externe chats in WhatsApp: dit betekent het

In mei van dit jaar werd het mogelijk om via WhatsApp te chatten met mensen op andere apps. Dat is het resultaat van Europese wetgeving, waardoor Meta (sinds 2014 eigenaar van WhatsApp) verplicht is geworden om zijn app open te stellen voor deze third-party chats.

Deze functie kan voor je privacy slecht nieuws zijn, want mensen die je eerder hebt geblokkeerd, kunnen je via deze andere apps wellicht toch weer op WhatsApp bereiken. Nog een nadeel is dat je nu een melding krijgt als er weer een nieuwe externe chat beschikbaar is geworden op WhatsApp. Ook van chats waar je geen interesse in hebt.

Aan die meldingen is momenteel helaas niets te doen, zo lezen we op een speciale ondersteuningspagina van Meta: ”We have built new notifications into WhatsApp that inform users about third-party chats. We will remind users each time a new third-party messaging app becomes available.”

Zo schakel je externe chats uit

Waar je wél wat aan kunt doen, is de optie om via externe chats op WhatsApp benaderd te worden. Als je daar geen behoefte aan hebt, dan volg je dit simpele stappenplan.

Open WhatsApp; Tik op de drie puntjes rechtsboven om de instellingen te openen; Tik eerst op ‘Instellingen’ en vervolgens op ‘Account’; Tik nu op ‘Externe chats’; Zet de schakelaar uit bij ‘Chataanvragen via externe chats’.

We schrijven regelmatig over WhatsApp. Niet alleen over nieuwe functies in de bekendste chatapp van de wereld, maar ook over allerlei tips. Hieronder vind je onze meest recente tipartikelen. Lees die zeker even door om alles uit WhatsApp te halen!

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