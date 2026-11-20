Grote kans dat je WhatsApp dagelijks gebruikt. Sommige handige functies zijn alleen erg goed verstopt. Wij delen er maar liefst zes met je en vertellen je natuurlijk waar je ze vindt!

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Zo wordt WhatsApp nog veel beter

WhatsApp zit bomvol fijne functies die je ervaring flink beter maken, maar ze worden lang niet allemaal even duidelijk in de app getoond. Ze zijn zoals de Engelsen het zo mooi zeggen: hidden in plain sight. Daarom zetten we zes van zulke functies voor je op een rij. Wij vermoeden dat de meeste (redelijk) nieuw voor je zijn, dus lees snel verder!

1. Spraakchats in groepsgesprekken

Spraakchats zijn nog steeds relatief onbekend in WhatsApp. We schreven er vorig jaar al eens over, maar het lijkt nog altijd geen wijdverspreide functie. Dat komt omdat de functie een beetje verstopt zit. Want open je een groepsgesprek, dan zijn spraakchats in eerste instantie nergens te vinden.

Zit je in een groep met maximaal 32 deelnemers? Veeg dan vanaf de onderkant van de chat omhoog en houd het scherm vast: zo verschijnt een icoontje met een cirkel. Zodra de cirkel vol is, begint de spraakchat (zie screenshots). In grotere groepen is het sneller om op het spraakchatpictogram bovenin beeld te tikken om een gesprek te beginnen.

Andere deelnemers van de groep krijgen geen melding dat je belt, maar kunnen ieder moment meedoen aan je spraakchat en ook het gesprek verlaten. Het is dus anders dan een audiogesprek met de hele groep, want dan krijgt iedereen wél een melding dat je belt.

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2. Chats volledig verbergen

Chat Lock (of ‘Chatvergrendeling’) is ook zo’n functie die lang niet iedere WhatsApp-gebruiker zal kennen. Het doet drie belangrijke dingen. Zo kun je gesprekken verbergen én beveiligen, maar ook meldingen verbergen. Fijn als je bepaalde gesprekken liever privé houdt, bijvoorbeeld wanneer je je telefoon aan iemand anders uitleent.

Benieuwd geworden naar Chat Lock? Ga naar het gesprek dat je wil beveiligen. Tik bovenaan op de naam van de contactpersoon of de groep. Scrol naar beneden, totdat je bij ‘Chatvergrendeling’ komt. Dit schakel je in met het schuifje. Dit moet je vervolgens bevestigen met je vingerafdruk, gezichtsherkenning of een andere verificatiemethode.

Let op: standaard worden vergrendelde chats naar een aparte map verplaatst. Wil je ze ook volledig uit je chatlijst verbergen? Dan moet je eerst een geheime code instellen. Open de map ‘Vergrendelde chats’, ga naar de instellingen voor Chatvergrendeling en schakel daar ‘Vergrendelde chats verbergen’. Voortaan verschijnt de map pas als je de geheime code invoert in de zoekbalk.

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3. Eenmalig te beluisteren spraakopnames

Dat je spraakopnames kunt versturen via WhatsApp, dat wist je waarschijnlijk allang. En misschien heb je ook al door dat je de microfoon-knop niet de hele tijd meer ingedrukt hoeft te houden tijdens het opnemen. Eén keer tikken start de opname al. Klaar? Dan klik je op de verzendknop. Of je kiest het prullenbak-icoontje om het audiobericht toch te verwijderen.

Maar nu komt het, want lang niet iedereen is zich ervan bewust dat je gesproken berichten kunt versturen die de ontvanger maar één keer kan beluisteren. Dat is handig voor gevoelige informatie.

Start een opname en tik op het ‘view once’-icoontje (oftewel het getal 1 boven de verzendknop). Zodra het icoontje groen wordt, kun je het bericht versturen. De ontvanger kan het bericht daarna maar één keer beluisteren. Wist je trouwens dat WhatsApp momenteel ook test met eenmalige tekstberichten?

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4. Onbekende bellers automatisch dempen

WhatsApp kan oproepen (spraak- en videogesprekken) van onbekende nummers automatisch stilhouden. Ze verschijnen dan nog wel in je oproepenlijst, maar je telefoon gaat niet over. Handig tegen spam en oplichting.

Ook dit is zo’n functie die ergens ‘verborgen’ in de instellingen zit. Je stuit er niet zo snel per ongeluk op. Met dit stappenplan stel je het voor eens en altijd in!

Open WhatsApp en tik rechtsboven op de drie puntjes; Ga nu naar ‘Instellingen’; Tik op ‘Privacy’ en vervolgens op ‘Oproepen’; Schakel ‘Onbekende bellers stilhouden’ in.

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Dit doet een aantal dingen wel en een aantal dingen niet. Je telefoon gaat niet meer over als iemand met een onbekend nummer je via WhatsApp belt. De oproep verschijnt nog wel in het tabblad ‘Oproepen’. Je kunt achteraf dus gewoon zien wie je geprobeerd heeft te bellen. Bovendien is het goed om te weten dat de functie onbekende bellers niet volledig blokkeert; ze kunnen je nog steeds berichten sturen.

5. Zien wie je groepsberichten heeft gelezen

Herken jij het? Je stuurt een bericht in een groepsgesprek, maar krijgt geen reactie? Of je ziet wel vinkjes, maar hebt geen idee van wie die zijn. Toch kun je er snel achterkomen wie het bericht gelezen heeft (en wie niet).

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Daarvoor houd je het verstuurde bericht ingedrukt en tik je op de drie puntjes rechtsboven in beeld. Kies nu voor ‘Informatie’. Je ziet nu precies bij wie het bericht is aangekomen en wie het heeft gelezen. Zo weet je meteen wie je bericht al heeft gezien, ook als diegene nog niet heeft gereageerd.

Om met mensen te chatten op WhatsApp, voeg je hun nummer toe aan je contacten. Handig, maar niet altijd even vlot. Wil je iemand in het echt snel toevoegen aan WhatsApp? Daar is een handig trucje voor: een QR-code.

Die vind je bij de drie puntjes rechtsboven in beeld. Klik op ‘Instellingen’ en kies het QR-icoontje naast je naam. Er verschijnt nu een QR-code die anderen kunnen scannen. Met de knop ‘Code scannen’ open je de scanner van WhatsApp, waarmee je de QR-code van iemand anders kunt scannen en diegene kunt toevoegen.

Welke functies kende jij al en welke ga jij na het lezen van dit artikel direct gebruiken? Laat het weten in de reacties onderaan deze pagina, ook als je zelf nog geheime tips hebt!