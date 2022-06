Stappenplan: zo gebruik je WhatsApp op twee telefoons tegelijk

WhatsApp werkt maar met één telefoonnummer tegelijkertijd. Dat is vervelend als je meerdere telefoons of tijdelijk een ander toestel hebt. Toch kun je een handige WhatsApp-functie zo gebruiken dat je wél op meerdere smartphones tegelijk kan appen.

WhatsApp op meerdere smartphones tegelijkertijd

Als je WhatsApp downloadt op je Android-smartphone, koppel je je telefoonnummer aan het toestel en kun je daarmee appen. Download je de app op een andere telefoon en wil je hetzelfde nummer gebruiken, dan word je uitgelogd op de eerste smartphone. Je kunt dus geen WhatsApp gebruiken op twee telefoons tegelijkertijd, behalve als we van een andere functie slim gebruikmaken.

WhatsApp laat gebruikers berichten ontvangen, lezen en versturen via hun computer met WhatsApp Web. Daarmee koppel je je pc/Mac met je WhatsApp-account en kun je appen zonder je telefoon. Ondanks dat WhatsApp Web bedoeld is voor je laptop, kun je ook een andere smartphone registreren. Volg dit stappenplan om WhatsApp Web in te stellen op een tweede toestel.

Voor het stappenplan noemen we de telefoon waar de WhatsApp-app op geïnstalleerd is, je eerste telefoon en het toestel waar je WhatApp Web op gaat instellen, je tweede telefoon.

Zorg dat WhatsApp ingesteld is op je eerste telefoon; Je nummer moet gekoppeld zijn en je moet je app normaal kunnen gebruiken. Open Google Chrome op je tweede smartphone en ga naar web.whatsapp.com; Als het goed is krijg je op je tweede telefoon een informatieve WhatsApp Web-pagina te zien. Om WhatsApp Web tevoorschijn te toveren, klik je rechtsboven in Google Chrome op de drie puntjes; Hier tik je op het vakje naast ‘Desktopsite’. Er verschijnt dan als het goed is een QR-code in beeld. Ga op je eerste telefoon naar de WhatsApp-instellingen en druk op ‘een apparaat koppelen’; Er komt dan een QR-code scanner in beeld. Scan met je eerste telefoon de QR-code op je tweede telefoon. Als ernaar wordt gevraagd, klik je op ‘Gereed’.



Je berichten worden nu gedownload en je kunt al je chats zien. Het navigeren in WhatsApp Web gaat wel wat onhandiger, maar elke chat is te bekijken en je stuurt redelijk simpel een berichtje.

We raden aan om deze pagina als snelkoppeling op je homescreen te plaatsen. Daarvoor ga je in Chrome naar de drie puntjes rechtsboven en druk je op ‘Toevoegen aan startscherm’.

Sta WhatsApp-meldingen toe via Chrome

Om meldingen te krijgen van een nieuw WhatsApp-bericht, druk je op het slotje links naast de url. Daar verschijnt een pop-up waar je op ‘Rechten’ kunt klikken. Hier stel je in welke meldingen WhatsApp mag sturen. Zo mis je geen een appje meer op deze telefoon.

Zorg ook dat de Chrome-app de rechten heeft om notificaties te sturen. Om dat te checken ga je naar de instellingen van je telefoon en zoek je de Google Chrome-app. Onder het kopje ‘meldingen’ (of iets wat daarop lijkt) selecteer je precies welke notificaties de app mag sturen.

Zaken om rekening mee te houden

Yes, je kunt nu appen op een andere smartphone met hetzelfde nummer! Toch komt deze wijze met een aantal onhandigheden. Deze zetten we even voor je op een rij.

Je kunt geen foto’s of video’s versturen. Zodra je op de ‘bijlage-knop’ klikt, verdwijnen de opties weer;

Een linkje delen vanuit een andere app kan alleen als je zelf het linkje kopieert. Je kunt niet direct ‘delen via WhatsApp’;

Elke keer als je de WhatsApp Web-pagina opnieuw laadt, zit er een aantal seconden downloadtijd aan vast. Je kunt dit voorkomen door Chrome en het tabblad niet volledig af te sluiten;

Whatsapp Web is één pagina. Je zult dus moeten swipen, pinchen en zoomen om bij elk menu te komen. Dat is dus een beetje omslachtig.

Gebruik jij deze tip al of heb je een andere manier gevonden om Whatsapp op meerdere apparaten te gebruiken? Laat het ons weten in de comments. Wil je meer Android-handigheidjes, check dan onze tip-pagina. We leggen je bijvoorbeeld uit hoe je je smartphone tegen de hitte beschermt en hoe je opdringerige apps kan dempen.

Wil je WhatsApp-gegevens overzetten? Check dan ons uitgebreide artikel waarin we je uitleggen hoe je dat doet.