Bloatware dempen: zo laat je opdringerige apps een toontje lager zingen

Veel mensen vinden bloatware bloedirritant. Deze vooraf geïnstalleerde apps zijn heel lastig te verwijderen, maar er leiden meer wegen naar Rome. Zo ga je om met bloatware op je Android-telefoon.

Android-bloatware verwijderen

Je hebt vast weleens van bloatware gehoord. Dit zijn apps die vooraf op je telefoon geïnstalleerd staan. Zodra je het toestel uit de verpakking haalt en deze opstart, staan de programma’s in je lijst met apps. Denk bijvoorbeeld aan verplichte social media-apps (à la Facebook) of een app van een webwinkel (zoals Amazon).

Het vervelende van dit alles? Je hebt er geen invloed op. Hoeveel bloatware jouw (Android-)telefoon heeft, hangt namelijk van het merk. Partijen als Google staan bekend om hun ‘kale’ versies van Android. Zij leveren vrijwel geen aanvullende apps mee.

Andere merken doen dit juist wel. Meestal doen fabrikanten dit om geld te verdienen. Het is erg lucratief om standaard enkele bloatware-apps mee te leveren. Jammer genoeg denken ze hierbij meestal niet aan de gebruiker, want in de meeste gevallen is bloatware eerder een blok aan je been dan een nuttige toevoeging.

Gelukkig zijn er manieren om de de opdringerige apps te verbannen. Bloatware compleet verwijderen is vrij lastig, maar er zijn wel manieren om de vooraf geïnstalleerde apps een toontje lager te laten zingen. Hierbij vier tips.

1. Apps verwijderen

Het is niet altijd mogelijk, maar soms kun je bloatware verwijderen door simpelweg de app te deïnstalleren.

Ga hiervoor naar het instellingenmenu van je telefoon en tik op ‘Apps’. Zoek de bloatware-app op en verwijder deze. Staat het programma op één van je Android-thuisschermen? Dan kun je de app verwijderen door het icoontje lang ingedrukt te houden en vervolgens op ‘Verwijderen’ te drukken.

2. Uit het oog, uit het hart?

Zit je telefoon niet verlegen om opslagruimte en verkies je de pragmatische oplossing boven de ‘echte’ oplossing? Kies er dan voor om bloatware-apps te verbergen, in plaats van compleet te verwijderen. Verwijderen is immers (meestal) niet mogelijk en door de programma’s te verhullen, kom je er praktisch nooit mee in aanraking.

Hoe je apps verbergt hangt af van je telefoon. Bij sommige telefoonfabrikanten zit deze functie standaard ingebouwd, bij andere partijen moet je hiervoor een app downloaden.

Wil je controleren of jouw smartphone over deze functie beschikt? Open dan de app-lade (door van onder het scherm naar boven te vegen) en tik op de drie puntjes in de rechterbovenhoek. Kies ‘Instellingen’ en ga naar ‘Verborgen apps’, of iets dat erop lijkt. Apps die je hieraan toevoegt worden vervolgens uit de algemene applijst gehaald.

Heb je een OnePlus-telefoon? Dan veeg je vanuit het midden het scherm met twee vingers naar buiten. Vervolgens kom je in de ‘Verborgen ruimte’ terecht. Voeg hier bloatware-apps aan toe om deze verborgen te houden.

Lukt het niet? Download dan een app om programma’s mee te verwijderen. Er staan honderden van dit soort applicaties in de Play Store, maar degelijke opties zijn Calculator Vault en App Hider.

Het nadeel van apps verbergen is dat je het daadwerkelijke probleem niet oplost. De apps staan nog steeds op je telefoon, maar je ziet ze gewoonweg niet meer.

3. Apps uitzetten

In het verlengde van de vorige tip kun je er ook voor kiezen om apps te blokkeren. De bloatware is daardoor niet langer actief en neemt dus geen kostbare rekenkracht in beslag. Maar, net als bij het verbergen van bloatware, vreten de apps wél opslagruimte.

Apps uitzetten doe je zo:

Open het instellingenmenu van je telefoon; Ga naar ‘Apps’ en selecteer de bloatware-app die je wilt deactiveren; Kies ‘Uitschakelen’ en bevestig je keuze.

4. Voor de handige Harrie: rooten

Wil je de bloatware helemaal verwijderen? Dan zit er niets anders op dan je telefoon rooten. Hiermee krijg je toegang tot de kern (de root) van je telefoon en kun je alles met het toestel doen wat je wil – dus ook bloatware verwijderen.

Dit klinkt leuk, maar het is niet vrij van risico. Je verliest bijvoorbeeld de garantie op je toestel. Bovendien heb je de nodige technische kennis nodig, want rooten is lang niet altijd een simpel proces. Loop je tijdens, of na het rooten tegen problemen aan, dan moet je deze zelf oplossen. De fabrikant gaat je namelijk niet meer helpen.

Kortom: rooten kan een oplossing voor bloatware zijn, maar begin er alleen aan wanneer je heel erg goed weet wat je doet. De gemiddelde telefoongebruiker zou er absoluut niet aan moeten beginnen – daarvoor is het simpelweg te riskant.

Lees verder over het rooten van Android-telefoons.

Meer handige Android-tips

Misschien vind je het verwijderen van bloatware its te ver gaan. In dat geval kun je ook de meldingen van de desbetreffende app uitzetten. Op die manier voorkom je dat het programma je blijft bestoken met allerlei (onzinnige) meldingen. Android Planet-redacteur Wouter legt in onderstaande video uit hoe je app-meldingen kunt uitzetten.