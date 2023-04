Tip: zo gebruik je WhatsApp op meerdere smartphones tegelijk

Het is eindelijk mogelijk om WhatsApp op meerdere smartphones tegelijk te gebruiken. Dankzij dit handige stappenplan op Android Planet regel jij dat ook zelf binnen enkele minuten.

Zo gebruik je WhatsApp op meerdere smartphones

De optie om WhatsApp te gebruiken op meerdere smartphones tegelijk is uitgebreid getest en nu voor iedereen beschikbaar. Heb je bijvoorbeeld twee toestellen voor werk en privé, maar wil je met hetzelfde account chatten, dan kan voortaan heel makkelijk. Naast je huidige smartphone heb je natuurlijk ook het tweede (of derde, of zelfs vierde) telefoon nodig waarop je WhatsApp wil gebruiken. Pak ze er daarom even bij.

Zo koppel je WhatsApp aan meerdere smartphones:

Download WhatsApp uit de Play Store op je tweede toestel; Open de app en klik door de vragen totdat je je telefoonnummer in moet voeren; Tik rechts bovenin op de drie puntjes en kies ‘Een apparaat koppelen’; Pak je primaire smartphone met WhatsApp en open de app; Tik daar ook rechts bovenin op de drie puntjes selecteer ‘Gekoppelde apparaten’; Selecteer ‘Koppel een apparaat’ en scan de qr-code op de tweede smartphone.

Voor Android en iOS

Je kunt deze functie op maximaal vier telefoons gebruiken, maar dat hoeven niet per se alleen Android-toestellen te zijn. Heb je een iPhone, dan kun je ‘m ook koppelen en zo WhatsAppen. Meta, het bedrijf achter de chat-app, laat ook weten dat de feature handig is voor bedrijven. Zo kunnen bijvoorbeeld meerdere werknemers chatten met hetzelfde telefoonnummer.

Het primaire toestel is de smartphone waarop WhatsApp als eerste is geïnstalleerd. Wordt deze telefoon een tijd niet gebruikt – onbekend is hoe lang – dan wordt WhatsApp op die apparaten uitgelogd.

WhatsApp: vernieuwend of achter de feiten aan?

WhatsApp is dan wel de populairste chat-app, maar er zijn genoeg interessante alternatieven zoals Telegram en Signal. De afgelopen tijd werden er allerlei mogelijkheden toegevoegd aan WhatsApp.

Zo kun je inmiddels met jezelf chatten, komen er meer opties voor verdwijnende berichten en kun je veilig bellen met WhatsApp via Android Auto. Vaak implementeert de chat-app functies die al (veel) eerder te gebruiken zijn bij de concurrentie.

Welke functie mis jij echt in WhatsApp? Laat het weten in de reacties onder dit artikel!