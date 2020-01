Wil je naar een afbeelding zoeken op je Android-toestel? Dat kan. In deze gids zetten we vier manieren om naar verwante plaatjes te zoeken op een rij.



Zoeken op afbeelding in Android

Zoek je op Google naar het zoekwoord “Android”, dan krijg je resultaten te zien die te maken hebben met het besturingssysteem (waaronder Android Planet). Op bijna dezelfde manier kun je ook zoeken naar plaatjes in Android. Hieronder zetten we de mogelijkheden op een rijtje.

1. Via Google Afbeeldingen

Ben je tijdens het samenstellen van een presentatie op een mooie foto gestuit, en ben je op zoek naar meer van dat soort plaatjes? Via Google kun je vrij simpel naar verwante afbeeldingen zoeken. Zo werkt het:

Pak je Android-smartphone of -tablet erbij en ga naar Google Afbeeldingen; Omschrijf aan de hand van steekwoorden wat voor soort afbeelding je zoekt; Tik op ‘Zoeken’ en kies een plaatje dat de lading dekt; Houd deze afbeelding vervolgens lang ingedrukt en tik op de optie ‘Zoeken op Google naar deze afbeelding’.

Vervolgens krijg je te zien waar het plaatje vandaan komt, en toont Google vergelijkbare afbeeldingen in het venster onderaan het scherm. In ons voorbeeld zie je bijvoorbeeld een reeks aan websites die het Android Planet-logo vermelden, of hebben gebruikt. Op dezelfde manier kun je op deze manier zoeken naar mooie natuurfoto’s, wallpapers en andere afbeeldingen.

2. Met een app

Is bovenstaande manier iets te omslachtig? Goed nieuws: er zijn meerdere apps die het proces makkelijker maken. Download bijvoorbeeld ‘Search by Image’ om vanaf je Android-telefoon naar afbeeldingen te kunnen zoeken. Je kunt makkelijk en snel een plaatje uploaden, waarna de app via Google naar soortgelijke kiekjes zoekt. Het nadeel van zo’n app gebruiken is dat je advertenties te zien krijgt, en je (mogelijke) privéfoto’s met een tussenbedrijf deelt.

→ Download Search by Image in de Play Store (gratis)



3. Maak zelf een foto

Ook via Google Lens kun je naar verwante plaatjes zoeken. Dit kan op twee manieren: door een nieuwe foto te maken, of door te zoeken naar reeds opgeslagen bestanden. We beginnen met de eerste optie:

Open de Google Lens-app op je Android-smartphone of -tablet; Richt je camera op het object waarvan je gerelateerde afbeeldingen wil zoeken; Maak een foto en veeg het menu aan de onderkant omhoog; Tik onder het kopje ‘soortgelijke afbeeldingen’ op een plaatje om verder te zoeken.

Afhankelijk van wat je fotografeert schotelt Google Lens suggesties voor. In het voorbeeld fotografeer ik een computermuis. Naast verwante afbeeldingen kreeg ik dus ook informatie over het specifieke model en winkels die de muis aanbieden te zien. Krijg je niet direct goede suggesties? Probeer het object dan vanuit een andere hoek of met meer licht te fotograferen.

4. Laat Google Lens voor je zoeken

Heeft iemand je een interessante foto doorgestuurd en is je interesse geprikkeld? Gelukkig is het vrij simpel om verder te zoeken aan de hand van opgeslagen bestanden. We gebruiken hiervoor wederom Google Lens, maar dan net even anders:

Open Google Lens op je Android-smartphone of -tablet; Tik op het galerij-icoon rechtsboven in het scherm; Kies het plaatje waar je op wil gaan zoeken; Veeg het venster aan de onderkant van het scherm omhoog; Tik onder het kopje ‘soortgelijke afbeeldingen’ op een interessant plaatje.

Het venster uit stap 4 past zich aan op basis van wat je opzoekt. In mijn voorbeeld gebruik ik een foto van een computermuis. Het venster laat dus bijvoorbeeld andere electronica zien – in dit geval een Chromecast – en schotelt daaronder verwante afbeeldingen voor.

Waarom je in Android op een afbeelding zou willen zoeken

Waarom je op een afbeelding in Android zou moeten zoeken? De mogelijkheden zijn zo goed als eindeloos, maar laten we het bij een simpel voorbeeld houden. Stel: je ziet in de etalage mooie schoenen staan, maar ze zijn niet in jouw maat beschikbaar. Maak een foto van de stappers via Google Lens en binnen de kortste keren zie je waar ze nog meer te koop zijn (in jouw maat).

Ook interessant: Haal alles uit Google Foto’s met deze 7 tips