Video: Snel bestanden sturen op Android? Zo werkt Dichtbij delen!

Wil je snel een foto of documentje delen met je vrienden of collega’s? Met Dichtbij delen stuur je heel snel en simpel bestanden naar anderen in de buurt. In deze video laten we zien hoe het werkt.

Video van de week: Dichtbij delen werkt zo

Misschien ken je AirDrop wel, een functie waarmee Apple-gebruikers onderling bestanden kunnen delen. Android heeft een soortgelijke feature, maar noemt het ‘Dichtbij delen’ (of in het Engels: Nearby Share). Het is een simpele manier om foto’s, video’s, documenten of andere bestanden snel van de ene naar de andere Android-telefoon te sturen.

Een groot voordeel is dat Dichtbij delen op vrijwel alle Android-smartphones werkt. Ook als een vriend(in), collega of familielid een oudere telefoon heeft, kun je nog prima van de functie gebruikmaken. Wel moet je de feature eerst activeren op je toestel. Check de video hierboven om te zien hoe je dit doet, en hoe het versturen van bestanden vervolgens in zijn werk gaat.

→ Meer weten? Check de geschreven uitleg over Dichtbij delen

