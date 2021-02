De afgelopen tijd zijn er verschillende video’s verschenen op ons YouTube-kanaal over Android Auto en Android Automotive. In dit artikel zetten we ze nog een keer voor je op een rij.

Lees verder na de advertentie.

Bekijk onze Android Auto video’s

De hele maand februari 2021 staat Android Planet in het teken van Android voor in de auto. Zo richten we ons op Android Auto, geven we handige tips en zijn we natuurlijk de auto ingestapt om de software eens goed aan de tand te voelen. Naast geschreven artikelen, reviews, achtergronden en tips horen daar natuurlijk ook video’s bij!

Zo hebben we een uitgebreide video gemaakt over Android Auto in 2021. Daarin leggen we uit hoe je het werkend krijgt en wat je er precies mee kunt. Ook geven we enkele handige tips voor apps die goed te gebruiken zijn met het systeem. Benieuwd naar al onze ervaringen op papier? Check dan de geschreven Android Auto 2021 review.

Android Auto downloaden, installeren en gebruiken

Android Auto is nog steeds niet officieel in Nederland te gebruiken, maar staat op toestellen met Android 10 of hoger wel standaard voorgeïnstalleerd. Eén van de meest gestelde vragen die wij krijgen omtrent Android Auto is hoe je het kunt downloaden, installeren en gebruiken.

Daarom hebben we onderstaande video gemaakt, waarin dat stap voor stap wordt uitgelegd. Wil je het stappenplan daarvoor nog eens rustig nalezen? Check dan onze geschreven tip waarin je leest hoe je Android Auto downloadt en gebruikt.

Vergelijk: Android Auto vs Android Automotive

De opvolger van Android Auto staat ook alweer in de startblokken in de vorm van Android Automotive. We zijn dieper ingedoken op beide systemen en hebben ze uitgebreid met elkaar vergeleken. Zo zijn we ingegaan op de overeenkomsten en verschillen, maar bijvoorbeeld ook het app-aanbod of bij welke type auto’s je er überhaupt gebruik van kunt maken.

Onze ervaringen met Android Automotive

En natuurlijk zijn we ook veel onderweg geweest om zo een uitgebreide review van Android Automotive te publiceren met alle ins en outs van dit besturingssysteem. Automotive is veel verder geïntegreerd in de auto dan Android Auto, zodat je er veel meer mee kunt. Wel staat het nog echt in de startblokken, want op sommige punten is het nog wat minder fijn dan Android Auto. Dat en meer check je in onderstaande video.

Meer artikelen over ons maandthema van Android in de auto: