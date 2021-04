Samsung Galaxy A52 videoreview: de nieuwe verkoophit van Samsung?

De introductie van de Samsung Galaxy A52 is stiekem heel belangrijk. Zijn directe voorganger, de A51, verbrak namelijk alle verkooprecords. In deze Samsung Galaxy A52 videoreview vertellen we je alles over de nieuwe midranger.

Geniet van onze Samsung Galaxy A52 videoreview

De Galaxy A52 is de gloednieuwe midranger van Samsung en de opvolger van de populaire Samsung A51. We gaan in onderstaande videoreview onder andere in op het scherm, dat nu een ververssnelheid heeft van 90Hz. Daardoor voelt alles soepeler aan, waardoor het toestel sneller is in gebruik.

Het scherm is lekker groot en de helderheid is verhoogd, waardoor ‘ie beter af te lezen is in bijvoorbeeld fel zonlicht. De behuizing is gemaakt van plastic en dat voel je zeker, maar dankzij de matte afwerking zie je geen vingerafdrukken. De A52 is lekker vlot dankzij een prima combinatie van hardware en is stof- en waterdicht.

Samsung levert de smartphone met Android 11 en de eigen OneUI-schil. Die bevat nog steeds veel aanpassingen, maar wel is er prima mee te werken. Het updatebeleid verdient een pluim, want het toestel krijgt in de toekomst Android 12, 13 én 14 en ook nog eens vier jaar beveiligingsupdates.

Op cameragebied zien we ook verschillende verbeteringen, zoals grotere sensoren, hogere resoluties voor meer details en optische beeldstabilisatie. Natuurlijk bespreken we ook de accuduur en het opladen van de A52 en daar is iets geks aan de hand.

Geschreven Samsung Galaxy A52 review

De Samsung A52 laat goed zien waarom Galaxy A-telefoons zo populair zijn. Je krijgt veel voor weinig en eigenlijk heeft het toestel geen grote minpunten. De processor is niet de snelste in deze prijsklasse, maar wel snel genoeg voor de meeste gebruikers. Daarnaast is het jammer dat de telefoon een beetje goedkoop aanvoelt en de snelste oplader niet wordt meegeleverd.

Maar dat is het ook wel. De Galaxy A52 heeft een erg mooi scherm, prima camera’s, een goede accuduur, veel opslag en krijgt lang updates. Dat maakt ‘m een lekker complete smartphone waarvoor je niet heel veel hoeft te betalen. Het zou ons daarom niks verbazen als de A52 ook weer een hit wordt.

De beste Samsung Galaxy A52-deals

Het instapmodel van de Samsung A52 is te koop voor 349 euro. Heb je behoefte aan meer interne opslag of de versie met 5G-ondersteuning? Dan betaal je respectievelijk 409 of 429 euro. De beste deals zetten we in onderstaande prijsvergelijker op een rijtje.

