Videoreview: OnePlus Nord 2T biedt (te) kleine verbeteringen

In de nieuwste video van Android Planet kijken we naar de OnePlus Nord 2T, de gloednieuwe midranger van het Chinese bedrijf. Hoe pakken de (erg kleine) verbeteringen precies uit?

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Kijk de OnePlus Nord 2T videoreview

Het is tijd voor een nieuwe Nord-telefoon van OnePlus! Dat is tof, want de Nord uit 2020 en Nord 2 uit 2021 wisten hoge ogen te gooien. Sterker nog: de Nord 2 hoorde wat ons betreft bij de beste smartphones van vorig jaar. Voor een relatief lage prijs (400 euro) kreeg je een toestel dat op veel punten makkelijk meekon met topsmartphones die soms wel twee keer zo duur zijn.

Omdat de nieuwe smartphone erg op zijn voorganger lijkt en maar kleine verbeteringen doorvoert, heeft OnePlus ‘m de Nord 2T genoemd – en dus niet de Nord 3. De fabrikant heeft vooral de interne hardware, het opladen en de software aangepakt – maar ook de camera niet overgeslagen. Check de videoreview hierboven, die vijf minuten duurt, om te zien hoe de vernieuwingen uitpakken.

Vergeet Android Planet niet te volgen op het YouTube-kanaal, zodat je onze nieuwste video’s als eerste ziet. De ene week reviewen we nieuwe smartphones, terwijl we de andere keer bij een groter thema stilstaan. Vergeet ook geen duimpje omhoog te geven, want daarmee help je ons enorm. Bedankt voor het kijken!

Specs van de OnePlus Nord 2T

De OnePlus Nord 2T ziet er aan de buitenkant vrijwel hetzelfde uit als de Nord 2. Aan de voorkant zit een 6,43 inch-scherm met dunne randen en een cameragat, en aan de rechter zijkant van de behuizing zit de bekende alert slider. Daarmee kun je het toestel snel op stil of trillen zetten.

Achterop zien we dezelfde camera’s, maar wel in een groter camera-eiland. Ook komt de Nord 2T in twee nieuwe kleurtjes: matzwart en een glimmende, lichtgroene versie. Het toestel draait uit de doos op Android 12, terwijl de ‘oudere’ Nord 2 nog wacht op deze update.

OnePlus brengt de Nord 2T op 24 mei uit in Nederland voor 399 euro. Daarvoor krijg je het instapmodel met 8GB werkgeheugen en 128GB opslagruimte. Wil je meer geheugen, dan kun je kiezen voor de 12/256GB-versie. Die is met 499 euro logischerwijs wel een stuk duurder.

Android Planet publiceert volgende week een uitgebreide, geschreven review van de OnePlus Nord 2T. Houd onze website dus in de gaten, download de Android Planet-app, volg ons via onze socials en schrijf je in voor de nieuwsbrief.

Het laatste nieuws over OnePlus: