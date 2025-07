‘Er komt geen OnePlus 14… maar de OnePlus 15s wordt beter dan ooit’

Er lijkt geen OnePlus 14 te komen, als we de geruchten mogen geloven. Hoe zit dat? We zetten het hier voor je onder elkaar.

‘Na OnePlus 13s komt OnePlus 15s’: dit moet je weten

Wat komt er na OnePlus 10, 11, 12 en 13? Precies, de OnePlus 15. Het ziet ernaar uit dat de Chinese fabrikant weer niets met het cijfer ‘4’ te maken wil hebben, én over het volgende s-model is ook al het een en ander bekend. Genoeg om te bespreken, dus zo zit het.

Te beginnen met de benaming van OnePlus‘ volgende smartphone. Net zoals bij de OnePlus 4 slaat de fabrikant de OnePlus 14 over. We verwachten dat dit te maken heeft met de ongelukkige associatie binnen de Chinese cultuur. De uitspraak van het cijfer klinkt namelijk hetzelfde als het woord voor ‘dood’. Hoewel er in Europa wel de Nord 4 is, heet die in het thuisland van de fabrikant ook de OnePlus Ace 3V.

OnePlus 13s

Het nieuws over de naamkeuze komt van lekker Yogesh Brar, een betrouwbare bron in het geruchtencircuit. Hij deelde ook dat de OnePlus 15s – de kleinere variant van het topmodel – verschillende verbeteringen krijgt. Zo groeit de batterij van het apparaat, die op de huidige 13s al behoorlijk flink is voor zijn grootte, namelijk 5850 mAh.

Waar de OnePlus 13s twee camera’s achterop heeft, ziet het ernaar uit dat de 15s ook een groothoeklens krijgt. Althans, dat is wat de 13s mist, met een hoofdcamera en telelens. Ook de chip van de volgende s-telefoon wordt beter. We verwachten dat het om de topchip van volgend jaar gaat, waarschijnlijk de Snapdragon 8 Elite 2. En dat allemaal dus in een relatief compacte behuizing van 6,3 inch.

OnePlus 15s in Nederland

Wie op de hoogte is van OnePlus’ telefoons in Nederland, weet dat de 13s hier niet officieel verkrijgbaar is. De fabrikant bracht het toestel als OnePlus 13T uit in China, waarna het in verschillende markten als OnePlus 13s werd gelanceerd. Of de OnePlus 15s naar ons land komt, is dus nog even afwachten. Het volgende reguliere topmodel – de OnePlus 15 – verwachten we natuurlijk wel hier te zien.

