OnePlus Nord 5 updates: zo lang wordt de smartphone ondersteund

De OnePlus Nord 5 is aangekondigd! Wil je weten hoe het met het updatebeleid voor de smartphone zit? Lees het hier.

Lees verder na de advertentie.

OnePlus heeft zijn belangrijkste midranger van 2025 aangekondigd. De Nord 5 volgt de populaire Nord 4 van vorig jaar op en is per direct te koop in Nederland en België. OnePlus heeft de smartphone met allerlei upgrades uitgerust, maar minstens zo belangrijk is natuurlijk het updatebeleid.

De OnePlus Nord 5 wordt net zo lang ondersteund als zijn voorganger. Dat betekent dat de telefoon, die uit de doos op Android 15 draait, vier grote Android-upgrades krijgt. Daarnaast kan de Nord 5 rekenen op zes jaar aan beveiligingspatches. Deze updates dichten problemen in Android en houden hackers buiten de deur.

Android-versie-updates: tot en met Android 19

tot en met Android 19 Beveiligingspatches: tot juli 2031

Ondanks dat Android 16 al beschikbaar is, kiest OnePlus er voor om de Nord 5 met Android 15 uit te brengen. Deze update verschijnt dus pas later en in de komende jaren wordt de smartphone nog bijgewerkt naar Android-versie 17, 18 en 19.

Dit is de OnePlus Nord 5

De OnePlus Nord 5 is met een adviesprijs van 449 euro een echte midranger. Hij is bovendien 50 euro goedkoper dan de Nord 4, die een jaar geleden verscheen. Het nieuwe toestel heeft een groter 6,83 inch-scherm met een resolutie van 2800 bij 1272 pixels. De ververssnelheid is ook omhoog gegaan naar 144Hz. Oftewel: het scherm moet erg scherp en vloeiend ogen.

Onder de motorkap zit een Snapdragon 8s Gen 3-processor, die lekker rap is. Hier krijg je 8GB aan werkgeheugen en 256GB aan opslagruimte bij, al verkoopt OnePlus ook een iets krachtigere versie. De 5200 mAh-accu kan snelladen met 80 watt. Hierdoor zit de telefoon na zo’n 45 minuten weer helemaal vol. Vijf minuten aan het stroom vult de accu al voor 15 procent.

De OnePlus Nord 5 heeft geen alert slider meer, het kenmerkende knopje waarmee je tussen geluidsprofielen kon schakelen. In plaats daarvan is de telefoon uitgerust met de Plus Key, die je ook voor andere functies kan gebruiken. Zo kun je met een druk op het knopje bijvoorbeeld de zaklamp activeren.

In ons aankondigingsbericht lees je meer over de OnePlus Nord 5. De smartphone (8/256GB) is vanaf nu te koop voor 449 euro. Ga je voor de uitvoering met 12GB aan werkgeheugen en 512GB opslag, dan ben je 549 euro kwijt.

