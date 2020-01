De Samsung Galaxy A50 was één van de beste midrangers van 2019 en nu is er een opvolger in de vorm van de Galaxy A51. Is dit toestel net zo goed, of zijn er ook minpunten? Dat bekijk je allemaal in onze Galaxy A51 videoreview.

Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Check de Samsung Galaxy A51 videoreview

Samsung heeft met de Galaxy A50 veel succes en hoewel het toestel veel te bieden heeft, zijn er ook wat nadelen. De opvolger, de Galaxy A51, zag in december het levenslicht en ook die smartphone hebben we aan de tand kunnen voelen.

Onder andere de vingerafdrukscanner is flink verbeterd en ook heeft Samsung de camera’s aangepakt. Daardoor is het toestel een stuk veelzijdiger geworden om foto’s mee te maken. Al met al heeft Samsung de nadelen van de A50 gladgestreken bij dit model. Mede daarom is de Samsung Galaxy A51 volgens ons ook weer een echte aanrader.

In bovenstaande videoreview nemen we alle ins en outs van de Samsung Galaxy A51 met je door. Abonneer je ook even op het Android Planet YouTube-kanaal, zodat je onze video’s als eerste ziet. Iedere week delen we nieuwe reviews, tips en koopadvies over de populairste Android-smartphones.

Check ook de geschreven review

Meer weten over dit toestel? Check dan onze uitgebreide, geschreven review van de Samsung Galaxy A51. Voor de beste deals (ook in combinatie met een abonnement) check je onze Samsung Galaxy A51 prijsvergelijker.

De Galaxy A51 is net als de populaire A50 een uitstekende midranger, maar met minder duidelijke nadelen. Het scherm is uitstekend, het design ziet er prima uit en over de accuduur hoef je je geen zorgen te maken. Verder heb je standaard veel opslag, snelladen, prima camera’s en draait de smartphone direct op Android 10.

De vingerafdrukscanner is verbeterd, maar wint het nog steeds niet van een normale scanner. We hadden vooral gehoopt dat de Galaxy A51 een stukje sneller was geweest en de macrocamera scherpere foto’s had afgeleverd, want af en toe loop je tegen de beperkingen van deze hardware aan. Kun je hier mee leven, dan haal je een fijne smartphone in huis waarvoor je niet al te diep in de buidel hoeft te tasten.

→ Lees de volledige Samsung Galaxy A51 review

Het laatste nieuws over Samsung