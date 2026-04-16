Station of halte gemist omdat je sliep? Met deze app voorkom je dat

Het is de nachtmerrie van iedere reiziger in het OV: even wegdromen en pas te laat wakker worden. Gelukkig kun je met de nieuwe app Sleep&Arrive veilig slapen zonder je station of halte te missen.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Sleep&Arrive: locatiegebaseerde meldingen

In Nederland stappen zo’n drie miljoen mensen dagelijks in het openbaar vervoer. De kans is groot dat er elke ochtend weer mensen hun treinstation of bushalte missen omdat ze in slaap zijn gesukkeld. Of juist in de avond, na een lange werkdag. Speciaal voor die mensen is er een nieuwe app ontwikkeld: Sleep&Arrive.

De app werd onlangs aangekondigd op Reddit. Op de subredditr/WearOS posten ontwikkelaars hun nieuwste applicaties voor smartwatches die draaien op Wear OS. Dit is de versie van Googles besturingssysteem Android ontwikkeld voor slimme klokjes.

De app werkt met locatiegebaseerde meldingen op je smartwatch, maar ook op je smartphone of koptelefoon. Je wordt dus niet herinnerd om uit te stappen op basis van een vast tijdstip, maar je live locatie. Wanneer je de halte nadert waar je uit moet, hoor je een alarmgeluid op je telefoon of koptelefoon. Wie een slim horloge draagt, voelt met trillingen dat het tijd is om de bus, trein, tram of metro te verlaten.

Genoeg opties om te personaliseren

Om niet te schrikken, kun je het alarm eerst zachtjes laten afspelen zodat het geluid niet gelijk hard door de coupé klinkt. Ook kun je ervoor kiezen om het alarm alleen te laten klinken door je koptelefoon. Zo stoor je je medereizigers helemaal niet. Er is nog veel meer te personaliseren. Zo bepaal je zelf of je een krappe waarschuwing wil (bijvoorbeeld pas 200 meter voor je bestemming) of liever meer speling inbouwt.

Een andere leuke functie is dat er een backup-systeem is als je smartwatch je niet binnen drie minuten wakker krijgt. In dat geval wordt het alarm op je telefoon automatisch geactiveerd. Is je slimme horloge of telefoon bijna leeg? Om te voorkomen dat je niet meer gewekt kan worden omdat je apparaat definitief is uitgevallen, gaat het alarm automatisch af als je nog maar 5 procent accusap in de tank hebt.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

De app zou ook deze voordelen hebben

Het voordeel dat Sleep&Arrive heeft ten opzichte van je vertrouwde wekker, is dat je reis elke dag een andere tijdsduur kan hebben. Bijvoorbeeld door vertraging op het spoor. Volgens de ontwikkelaar ondersteunt de app ook overstappen (tot 2 overstaphaltes gratis inbegrepen). Verder schat de app je locatie wanneer je gps-signaal onverhoopt uitvalt en word je gewaarschuwd als je steeds verder van je gekozen bestemming gaat.

De maker kwam overigens op het idee van Sleep&Arrive door een treinavontuur in Duitsland. Tijdens deze reis miste hij z’n station omdat hij in slaap was gevallen. Elk nadeel heb zijn voordeel, want door deze ervaring is Sleep&Arrive uiteindelijk geboren. De app is gratis te downloaden, maar voor de volledige ervaring moet betaald worden.

Sleep&Arrive: Travel Alarm MFRKNDGN SOFTWARE Gratis via Google Play via Google Play

Deze Pro-versie biedt verschillende extra’s. Onder andere meldingen tot maximaal 32 overstappen, de optie om het alarm uit te zetten door te schudden en een functie die je op de hoogte houdt van het weer op je bestemming. Je hebt de keus om maandelijks te betalen (4,79 euro) of één keer 9,99 euro af te tikken voor levenslange toegang tot Pro.

Heb jij je weleens verslapen in het openbaar vervoer? En wat vind je van Sleep&Arrive: een nuttige applicatie of niets voor jou? We horen het graag van je in de reacties.