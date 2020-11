Update Google Fit brengt meer informatie naar thuisscherm

Een update voor Google Fit brengt meer informatie naar het thuisscherm van de app. Zo heb je een beter zicht op alle statistieken over je gezondheid. Ook komen er nieuwe tegels voor Wear OS.

Een update voor Google Fit brengt flink wat veranderingen aan op het thuisscherm. Dat gaat op de schop om meer informatie over je gezondheid te kunnen tonen. De update sluit aan op het redesign van vorig jaar. Het thuisscherm laat straks zien wat je weekdoelen zijn en hoe je recente work-outs eruitzagen. Ook krijg je beter zicht op je hartslag en hoe je gewicht en bloeddruk zich ontwikkelen.

De update haalt daarnaast meer informatie over de nachtelijke uurtjes naar Google Fit. Als je een smartwatch of app gebruikt die je slaapritme bijhoudt, kun je die data synchroniseren met Google Fit. Ook kun je jezelf uitdagen om op een bepaalde tijd naar bed te gaan.

Met Google Fit kun je al langer een samenvatting krijgen van je wandeling of rensessie. Je ziet waar je hebt gelopen, hoe lang je hebt gelopen en hoeveel kilometers je hebt afgelegd. Met de nieuwste update kun je deze informatie eenvoudig delen op sociale media of via WhatsApp.

Nieuwe tegels voor Wear OS

Wear OS, Googles besturingssysteem voor slimme horloges, krijgt nieuwe tegels die je ook helpen je gezondheid te verbeteren. Zo komen er snelkoppelingen naar recente workouts en zie je tijdens het sporten alle belangrijke informatie over bijvoorbeeld je hartslag op het scherm.

Daarnaast zie je in één oogopslag wat de weersverwachting is, zodat je niet voor verrassingen komt te staan. Met de speciale tegel voor ademhalingsoefeningen breng je je hartslag snel naar beneden. De update voor Google Fit én de nieuwe tegels voor Wear OS rollen deze week uit.

