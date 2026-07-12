Voedsel verspillen is verleden tijd (Android-apps en -games week 28)

Zorg dat jij geen eten meer hoeft weg te gooien, maak kennis met onze nieuwe app en ontspan met je eigen fotopuzzels. Dit is ons weekoverzicht.

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Dit zijn de beste apps en games van week 28

Week 28 is bijna voorbij. Maar, niet voordat we je hebben getrakteerd op nieuwe apps en games voor jouw Android-toestel. Vind je ze wat, duik dan direct de Play Store in. Liefhebbers van mobiele games raden we onze special van vorige week van harte aan.

1. AndroidPlanet.nl

We nemen ‘m zelden mee in ons overzicht, maar deze week verdient ‘ie toch echt een vermelding: onze eigen app. Recent hebben onze developers die helemaal vernieuwd. Maak kennis met een nieuwe, frisse look en een aantal langverwachte verbeteringen.

Zo zijn in de nieuwste versie alle linkjes klikbaar en verschijnen artikelen zoals ze ook op de site staan, dus inclusief afbeeldingen. Dit zorgt voor een fijnere en completere leeservaring. Heb je onze app al? Mooi, dan hoef je ‘m alleen maar even te updaten.

AndroidPlanet.nl BigSpark B.V. 9.0 (5.587 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

2. PuzzleMe

Weinig is zo ontspannend als het maken van een ouderwetse legpuzzel. Alleen moet je daar wel de ruimte voor hebben. Voor je het weet ligt je hele keukentafel vol. Pak het slimmer aan en puzzel een eind weg op je telefoon met de gloednieuwe app PuzzleMe.

Je hebt keuze uit duizenden prachtige afbeeldingen, waardoor er altijd wel een puzzel te maken is die jou aanspreekt. Uiteraard zijn er verschillende moeilijkheidsgraden om uit te kiezen. Bijzonder leuk is de functie om puzzels te maken van je eigen foto’s.

PuzzleMe - Jigsaw Puzzle CTN Devs Gratis via Google Play via Google Play

3. Eat it!

Met deze nieuwe app verspil je hopelijk minder eten en drinken. Dit doe je door alle boodschappen in te voeren die je in huis hebt. Daarna krijg je meldingen wanneer de houdbaarheidsdatum (bijna) is bereikt. Zo kun je er nog snel iets lekkers van maken!

Blader door een lijst met producten en voeg ze toe. Of kies voor extra gemak en gebruik de scannerfunctie. Kwestie van barcodes scannen en klaar. Een derde optie is spraak. Zeg bijvoorbeeld ‘melk tot volgende week’ en de app berekent de houdbaarheidsdatum.

eat it! kormateusz Gratis via Google Play via Google Play

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4. Beat Hazard Arcade

Van een relaxe puzzelgame tot complete chaos: Beat Hazard Arcade is er nu ook voor je mobiel. Je kunt deze twin-stick shooter kennen van de PlayStation 5. Bij dit genre bestuur je een ruimteschip met de ene vinger en schiet je op vijanden met de andere.

In het spel bepaalt jouw eigen muziek de gameplay. Verder zit er voor drie uur aan ingebouwde nummers in de game. Elke beat laat je scherm exploderen met vuurkracht en allerei chaotische effecten. Verwacht een zeer intense audio-visuele ervaring!

Beat Hazard Arcade Cold Beam Games Ltd Gratis via Google Play via Google Play

5. Alea – Calisthenics Dice

Heb jij geen inspiratie of motivatie om te bewegen? Download Alea en laat het lot betalen welke oefening je gaat doen en hoe vaak. Dat doe je door deze app twee dobbelstenen te laten gooien. Daarna leg je je telefoon weg en ga je lekker bewegen.

Er zitten momenteel twintig verschillende oefeningen in de app, van push-ups en squats tot burpees en dips. De app houdt allerlei statistieken bij over iedere set en je totale sportieve prestaties, maar bijvoorbeeld ook over de worpen die je gedaan hebt.

Alea–Calisthenics Dobbelstenen Alea Labs Gratis via Google Play via Google Play

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