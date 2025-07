De 5 beste Android-apps en -games van de week (#29 2025)

Race tegen vrienden, val slijmerige vijanden aan, gebruik je tablet als tweede monitor en vind prachtige wandelroutes op vakantie.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Dit zijn de beste apps en games van week 29

Dus jij bent benieuwd welke apps en games er deze week zijn verschenen? Dan heb je geluk, want hier check je de beste die je kunt downloaden in de Google Play Store.

1. Lawa

Deze week is Lawa gelanceerd. Het spel van Nederlandse bodem wil je aan het wandelen krijgen, want op die manier verdien je punten. Je maakt je eigen personage en gaat racen tegen vrienden en familieleden. Wie in het echte leven de meeste stappen zet, maakt in de app meer kans op de winst.

Je kunt je personage personaliseren met items die je kunt winnen, bijvoorbeeld in een van de wekelijkse toernooien. Hoe meer stappen, hoe meer XP en hoe hoger je in het klassement komt te staan. Tot slot hebben makers Paul Sneijder en Bram Krikke de kleurrijke app volledig gratis en reclamevrij gemaakt.

Lawa Lawa World 4.8 (10 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

2. Fancade

In Fancade kies je uit meer dan honderd minigames om te spelen. Het spel is kleurrijk vormgegeven en zit bomvol geinige spellen. Denk aan puzzels, parcours, platformers, races, voetbal en veel meer. Voordat je ze allemaal hebt gespeeld, ben je wel wat uren verder.

Je raakt zeker niet snel uitgespeeld, omdat er steeds meer spellen bijkomen. Je kunt namelijk je eigen spellen maken in de app zelf. Er zijn speciale kits die je kunt aanpassen om vervolgens je eigen game in elkaar te zetten. Er is zelfs een fanatieke community om je creaties mee te delen.

Fancade: Simple Games Fancade 8.4 (102.765 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

3. GlideX

Kom je soms wat ruimte op je computerbeeldscherm te kort en heb je een tablet thuis liggen? Probeer dan GlideX. De app laat je jouw tablet gebruiken als tweede beeldscherm voor je laptop of computer. Zo hoef je geen extra scherm aan te schaffen en gebruik je jouw tablet slim.

GlideX is daarnaast een app die de verbinding tussen je apparaten wil verbeteren. Denk aan het overzetten van bestanden tussen je smartphone en computers, maar ook het gebruiken van je telefooncamera als webcam. Of neem een telefoongesprek op vanaf je laptop. Het is zeker het proberen waard wat ons betreft.

GlideX ASC, ASUSTeK COMPUTER INC. 9.0 (10.992 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

4. Wittle Defender

Game-ontwikkelaar Habby heeft een nieuwe game galanceerd: Wittle Defender. In het spel ga je als schattige held de strijd aan tegen vijanden. Het spel focust vooral op simpele besturing, wat de spannende gevechten alsnog relaxed moet maken. Je moet vooral strategische keuzes maken, om je winkans te vergroten.

Door te winnen spaar je munten en edelstenen, die je vervolgens inzet voor betere aanvallen en personages. Die zet je in wanneer het nodig is, om de golven van vijanden te kunnen weerstaan. En zoals altijd, zijn er ook eindbazen die je met je laatste beetje HP moet verslaan.

Wittle Defender Habby 9.2 (28.218 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

5. Decathlon Outdoor

Trek jij eropuit deze zomer? Dan komt de Decathlon Outdoor-app mooi op tijd. Tenminste, de app bestaat al sinds 2021, maar is nu ook in Nederland beschikbaar. Hierin vind je toffe wandel- en fietsroutes die passen bij de moeilijkheidsgraad die jij aangeeft, van beginner tot expert.

De app heeft een navigatiefunctie, werkt met smartwatches en routes worden door gebruikers aangeleverd. Natuurlijk checken experts deze van tevoren. Zo weet je zeker dat je een toffe tocht tegemoet gaat. Ook kun je zelf reviews achterlaten en foto’s delen om andere actievelingen te helpen.

Decathlon Outdoor Decathlon Gratis via Google Play via Google Play

Altijd op de hoogte zijn van de laatste Android-apps en games? Check onze app en nieuwsbrief.