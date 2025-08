De 4 beste Android-apps en -games van de week (#31 2025)

Krijg duidelijkheid bij de dokter, speur door een oneindig doolhof, chat via bluetooth en boer over de hele wereld.

Dit zijn de beste apps en games van week 31

We zetten wekelijks de tofste en nieuwste apps en games voor je onder elkaar. Welke apps zijn er afgelopen week verschenen en waar gaan de laatste mobiele games over? Dat lees je ook vandaag weer op Android Planet.

1. Ditto

Misschien herken je het wel. Je bent bij de dokter of huisarts en voor je het weet, is de afspraak voorbij. Lastig, zeker als je de Nederlandse taal of de vaktermen van de arts niet super beheerst. Daarvoor is er de app Ditto, die je helpt bij het terugkijken op je afspraak en de besproken zaken.

In de app kun je een spraakopname starten tijdens je afspraak. Deze wordt vervolgens samengevat en opgeslagen in een overzicht. Je kunt hem dan ieder moment terugkijken, zodat je zelfs na maanden nog weet wat er is verteld. Ook kun je de samenvatting vertalen naar je eerste taal, om het beter te begrijpen. De app kan ook medische brieven samenvatten en makkelijker te begrijpen maken.

Ditto Ditto Care Developers 9.6 (9 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

2. Labyrinth City

In de nieuwe game Labyrinth City ga je op pad in een kunstige en drukgevulde wereld vol met geheimen, activiteiten en verhalen. De inwoners van Opera City zijn opzoek naar Mr. X, een gemaskerde oplichter met kwade bedoelingen. Onderweg ga je het gesprek aan met de inwoners om deze dief te vinden.

Het spel is gebaseerd op het kinderboek Pierre de doolhofdetective en ieder level brengt een tekeningen daaruit tot leven. Zo ga je op avontuur in het drukke stadscentrum, klim je door hoge boomhutten en ga je achter Mr. X aan in de enorme musea. Weet jij alle mysteries op te lossen?

Let op: het eerste hoofdstuk van het spel is gratis te spelen, waarna een eenmalige betaling nodig is om verder te spelen.

Labyrinth City StoreRider Gratis via Google Play via Google Play

3. Bitchat

Jack Dorsey kondigt een nieuwe app aan: Bitchat. De medeoprichter van Twitter heeft de berichten-app ontwikkeld met een opvallende techniek erachter. In plaats van chatten via internet of mobiel netwerk, doet Bitchat het via bluetooth. Door bluetooth-apparaten met elkaar te koppelen, ontstaat er een netwerk waarover berichten verzonden kunnen worden.

Berichten verzonden met Bitchat hoeven daardoor ook niet langs servers van de aanbieders, zoals bij WhatsApp en Facebook Messenger wel moet. Maar, vooralsnog raadt Dorsey gebruikers niet aan om gevoelige informatie te delen, aangezien de app nog uitgebreid getest moet worden.

Bitchat - BLE Mesh Chat Chandorkar Technologies 8.4 (1.353 reviews) Gratis via Google Play via Google Play Helaas, we konden deze app niet ophalen van Google Play

4. Farm Manager

Is Hay Day te kleurrijk en cartoony voor jou? Dan is Farm Manager een leuke aanrader. Je gaat niet zomaar als boer aan het werk op je boerderij, maar zorgt dat al je werknemers het werk gedaan krijgen. Koop je eigen stuk land en investeer in de benodigde materialen om je boerderij de laten groeien.

Het spel laat je over de hele wereld werken in de landbouw. Kies de juiste gewassen, verzorg ze goed en zorg dat je op tijd de oogst binnenhaalt. Met een lekkere country hit op de radio en de werknemers aan het werk, houd jij je hoofd koel. Breid jij jouw boeren onderneming uit tot groots imperium?