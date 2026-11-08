Deze app verstopt een tweede scherm op je telefoon (apps week #45)

Nooit meer natregenen, je nooit meer zorgen maken als je je telefoon uitleent en je nooit meer vervelen dankzij nieuwe games. Dit is ons weekoverzicht.

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Dit zijn de beste apps en games van week 45

Ben je benieuwd wat er nog meer uit je Android-smartphone te halen valt? Dan zit je hier goed, want wij zetten iedere zondag toffe Android-apps en -games voor je op een rijtje. Zo weet jij precies wat de moeite waard is om te downloaden uit de Play Store.

1. Droog Over

In de herft is een goede weerapp op je telefoon geen overbodige luxe. Zeker als het een nieuwe app van Nederlandse makelijk is. In Droog Over vul je je route in en zie je per minuut of je droog aankomt of niet. Dit gebeurt op basis van data van de KNMI-radar.

Vertrek je beter nu of over een kwartier? Dat zie je in één oogopslag. De app is gratis, maar er is een Premium-versie. Daarin zie je handige schuilplekken langs je route, zoals bushokjes en tunnels. Ook kun je routes inladen vanuit Komoot, Strava en Garmin.

Droog Over: Regenradar Route jvb0070 9.6 (30 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

2. Copy Cats

Schattige katten in een mobiele game zullen bij veel mensen in de smaak vallen – en al helemaal als er meerdere versies van zijn! In deze toepasselijk getitelde game creëer je namelijk kopieën van jezelf om lastige puzzels op te lossen in een gek laboratorium.

Je kunt je zogenaamde ‘kopieerkatten’ gebruiken om jezelf hoog op te stapelen, want zo bereik je lastige plekken. Wellicht moet je je klonen zelfs verleiden om je hoofdkat naar de uitgang te krijgen. En help vermiste katten hun weg terug naar huis te vinden.

Copy Cats Adventure Islands Gratis via Google Play via Google Play

3. Shoji: Clean Launcher

Heb jij een Xiaomi, Redmi of Poco? Dan kun je daar iets heel gaafs mee. De app Shoji is een launcher voor je startscherm. Hiermee creeër je een tweede scherm met alleen de apps die jij kiest. Handig én veilig als je je telefoon eventjes aan iemand wil uitlenen.

Met een simpele dubbeltik wissel je weer naar je normale scherm. Uiteraard wordt dan om je toegangscode gevraagd. Er zijn allerlei fraaie achtergronden om uit te kiezen. Verder personaliseer je het tweede scherm met knoppen, widgets, mappen en iconen.

Shoji: Clean Launcher Vũ Đăng Đạt Gratis via Google Play via Google Play

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4. Kettle Street: Cosy Life Sim

Wie vroeger The Sims speelde, weet hoe leuk simulatiegames kunnen zijn. Kettle Street is lang niet zo uitgebreid als het iconische spel uit 2000. Toch is er genoeg te beleven in het Britse stadje Kettleby, het knusse decor van deze nieuwe game voor je mobiel.

Vind werk om geld te verdienen zodat je je kale flatje gezellig kunt inrichten. Word bijvoorbeeld pakketbezorger of ruim tafels af in het lokale café. Het spel is helemaal afgestemd op mobiel, met bovendien de mogelijkheid om volledig offline te spelen!

Kettle Street: Cosy Life Sim AssurePath Games Gratis via Google Play via Google Play

5. Orionian Night Filter

Deze nieuwe app is handig als jij in bed vaak nog even op je telefoon kijkt, maar het licht dan net te fel vindt. Orionian Night Filter maakt je hele scherm warmer en meer gedimd, zoals een lamp in de avond. Handig: je kunt de app gewoon offline gebruiken.

Night Filter speelt slim met kleuren en berekent de echte kleur van licht bij de gekozen temperatuur en geeft wit vervolgens die kleur. Het haalt blauw weg in plaats van oranje toe te voegen, dus zwart blijft bijna zwart en kleuren behouden hun verhoudingen.

Orionian Night Filter Orionian Gratis via Google Play via Google Play

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