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Met deze app maak je een iPhone van je Android (apps week #44)

Jeroen Timmermans
Jeroen Timmermans
1 november 2026, 15:59
3 min leestijd
Met deze app maak je een iPhone van je Android (apps week #44)

Zet een dynamisch eiland op je telefoon, automatiseer de volume-instellingen, ontdek nieuwe kapsels en speel de laatste games. Dit is ons weekoverzicht.

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Dit zijn de beste apps en games van week 44

We sluiten de week traditiegetrouw af met ons overzicht van nieuwe apps en games. Met ook deze keer weer voor ieder wat wils. Lees welke vijf apps wij deze week het meest interessant vonden en duik snel de Google Play Store in om ze te downloaden.

1. Shima: Dynamic Island

Een dynamisch eiland is een interactief gebied bovenaan je scherm. De bekendste variant vind je op iPhones, maar ook voor Android-eigenaren is er van alles mogelijk. Sommige fabrikanten bieden vergelijkbare functies, maar er zijn ook allerlei apps.

Shima: Dynamic Island
Shima: Dynamic Island
Shima: Dynamic Island
Shima: Dynamic Island
Shima: Dynamic Island
Shima: Dynamic Island
Shima: Dynamic Island
Shima: Dynamic Island

Een recent gelanceerde app die veel lof krijgt, is Shima. Wie deze app installeert, creëert een interactieve balk rond de selfiecamera. Hiermee krijg je de optie om muziek te bedienen, snelle instellingen aan te passen. Ook wordt er info getoond over meldingen.

Shima: Dynamic Island

Shima: Dynamic Island

Piyush M.

Gratis via Google Play

2. Jigsaw Puzzles! Multiplayer

Een ouderwetse legpuzzel maken is hartstikke leuk, maar er zitten een paar nadelen aan. Zo moet je best wat ruimte op tafel hebben en kun je elkaar in de weg zitten als je met meerdere mensen tegelijk aan een puzzel werkt. Dan is een app eigenlijk handiger.

Legpuzzels: Samen puzzelen
Legpuzzels: Samen puzzelen
Legpuzzels: Samen puzzelen
Legpuzzels: Samen puzzelen
Legpuzzels: Samen puzzelen
Legpuzzels: Samen puzzelen
Legpuzzels: Samen puzzelen
Legpuzzels: Samen puzzelen
Legpuzzels: Samen puzzelen
Legpuzzels: Samen puzzelen
Legpuzzels: Samen puzzelen
Legpuzzels: Samen puzzelen
Legpuzzels: Samen puzzelen
Legpuzzels: Samen puzzelen
Legpuzzels: Samen puzzelen

Met de nieuwe app Jigsaw Puzzels! kun je online met meerdere mensen aan dezelfde puzzel werken. Kies een puzzel (van makkelijk tot moeilijk) die al in de app zit of kies een eigen foto uit je galerij. Er is ook een offline modus om in je eentje te puzzelen.

Legpuzzels: Samen puzzelen

Legpuzzels: Samen puzzelen

M2H

Gratis via Google Play

3. Facetry: AI Hairstyle Try On

Ben jij benieuwd hoe een ander kapsel jou zou staan? Daarvoor bestaat een handige app: Facetry. Deze gloednieuwe applicatie maakt gebruik van AI om een selfie van jou te analyseren. Op basis van de vorm van je hoofd krijg je tips voor nieuwe kapsels.

Facetry: AI Hairstyle Try On
Facetry: AI Hairstyle Try On
Facetry: AI Hairstyle Try On
Facetry: AI Hairstyle Try On
Facetry: AI Hairstyle Try On
Facetry: AI Hairstyle Try On
Facetry: AI Hairstyle Try On

Ook naar de optimale haarkleur wordt gekeken. Dat is wellicht iets interessanter voor vrouwen dan voor mannen. Daarnaast biedt de app functies waar vrouwen minder aan hebben. We hebben het over de optie om jezelf een virtuele snor of baard aan te meten.

Facetry: AI Hairstyle Try On

Facetry: AI Hairstyle Try On

Ultimate Party Apps

Gratis via Google Play

4. ZeroMargin: Stop the Timer

Wie fan is van precisiespelletjes, moet zeker even een kijkje nemen bij ZeroMargin. Het idee van deze nieuwe mobiele game is dat je de timer precies stop gaat zetten op een vooraf ingestelde tijd. Dat kan duizend seconden zijn, maar ook drieduizend seconden.

ZeroMargin: Stop the Timer
ZeroMargin: Stop the Timer
ZeroMargin: Stop the Timer
ZeroMargin: Stop the Timer
ZeroMargin: Stop the Timer
ZeroMargin: Stop the Timer

Ook kies je een doeltijd die je ernaast mag zitten. Die foutmarge wordt weergegeven in milliseconden, samen met je persoonlijke beste tijd voor dat doel. Elke dag is er een nieuwe challenge. Die ga je samen aan met alle spelers van ZeroMargin wereldwijd.

ZeroMargin: Stop the Timer

ZeroMargin: Stop the Timer

MintWave Studio

Gratis via Google Play

5. SoundSwitch: WiFI Auto Volume

Deze nieuwe app is handig als je geen zin hebt om steeds het volume van je telefoon aan te passen op basis van waar je bent. Met SoundSwitch wordt aan de hand van je wifi-instellingen je voorkeursvolume ingesteld. Dat kan handig zijn voor op kantoor.

SoundSwitch: WiFi Auto Volume
SoundSwitch: WiFi Auto Volume
SoundSwitch: WiFi Auto Volume
SoundSwitch: WiFi Auto Volume
SoundSwitch: WiFi Auto Volume
SoundSwitch: WiFi Auto Volume
SoundSwitch: WiFi Auto Volume
SoundSwitch: WiFi Auto Volume
SoundSwitch: WiFi Auto Volume

Maakt je telefoon verbinding met het netwerk van je werk, dan kan de app het volume van media, belletjes en meldingen automatisch lager zetten of zelfs uitschakelen. Met de gratis versie kun je één wifi-profiel aanmaken, met de betaalde versie maximaal vier .

SoundSwitch: WiFi Auto Volume

SoundSwitch: WiFi Auto Volume

JF. Apps

Gratis via Google Play

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