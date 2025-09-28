De 4 beste Android-apps en -games van de week (#39 2025)

Jeroen Timmermans
Jeroen Timmermans
28 september 2025, 15:57
2 min leestijd
De 4 beste Android-apps en -games van de week (#39 2025)

Beleef de charme van het Indiase platteland, griezel mee aan de poorten van de hel, fluit kleurrijke zielen naar een volgend leven en onderbreek het gamen even met een nieuwe work-out.

Lees verder na de advertentie.

Dit zijn de beste apps en games van week 39

Ook in week 39 werden we weer getrakteerd op nieuwe apps en games. Jij bent vast benieuwd naar de beste apps en games, zodat je ze gelijk in de Play Store kunt downloaden en/of updaten. Hier komen ze!

1. The Palace on the Hill

We trappen af met een prachtig vormgegeven spel dat begin deze week uitkwam: The Palace on the Hill. Het neemt je mee naar het Indiase platteland van de jaren 90. De tekenstijl van de game is bijzonder aantrekkelijk en nodigt uit tot urenlange avonturen.

The Palace on the Hill
The Palace on the Hill
The Palace on the Hill
The Palace on the Hill
The Palace on the Hill
The Palace on the Hill
The Palace on the Hill
The Palace on the Hill
The Palace on the Hill
The Palace on the Hill
The Palace on the Hill
The Palace on the Hill
The Palace on the Hill
The Palace on the Hill
The Palace on the Hill
The Palace on the Hill
The Palace on the Hill

In The Palace on the Hill bezoek je oude paleisruïnes, kook je Indiaas eten en ga je aan de slag met je eigen tuin. Ondertussen doe je opdrachten voor personages die je tegenkomt. Eén van de leukste onderdelen van het spel, is dat je aan de hand van kunst van alles leert over de geschiedenis van je personage.

The Palace on the Hill

The Palace on the Hill

Niku Games Studio

Gratis via Google Play

2. Soul Park

Nee, niet die cartoon met Cartman en Kenny, al heeft Soul Park ook een donker randje. In Soul Park bouw je een pretpark aan de poorten van de hel. Het doel is om ronddwalende zielen te verwelkomen en de grote baas Satanas tevreden te houden.

SOUL PARK
SOUL PARK
SOUL PARK
SOUL PARK
SOUL PARK
SOUL PARK
SOUL PARK
SOUL PARK
SOUL PARK
SOUL PARK
SOUL PARK
SOUL PARK
SOUL PARK
SOUL PARK
SOUL PARK
SOUL PARK
SOUL PARK
SOUL PARK
SOUL PARK
SOUL PARK
SOUL PARK
SOUL PARK
SOUL PARK
SOUL PARK

Je moet Soul Park niet spelen voor de graphics, want het oogt allemaal wat korrelig. Of moeten we ‘retro’ zeggen? De game is echter meer dan de moeite waard vanwege zijn humor, diverse minigames en talloze referenties naar popcultuur. Lekker griezelen.

SOUL PARK

SOUL PARK

CLEDU

Gratis via Google Play

3. Samsung Health

Belangrijk nieuws voor iedereen met een smartwatch, tablet of smartphone van Samsung: de Health-app is deze week flink verbeterd. Zo is er een nieuw tabblad toegevoegd: ‘Ontdekken’. Hier vind je veel nieuwe content, voornamelijk over fitness.

Samsung Health
Samsung Health
Samsung Health
Samsung Health
Samsung Health
Samsung Health

Maar ook maaltijdplannen, gezondheidsadviezen en diensten van partners zijn nu toegevoegd. De versterkte focus op fitness zien we ook terug in de integratie van het fitnessplatform iFit in de app. Hiermee krijg je toegang tot honderden work-outs. Er is een gratis proefperiode van 30 dagen voor iFit, mocht je dit nog niet gebruiken.

Samsung Health

Samsung Health

Samsung Electronics Co., Ltd.

Gratis via Google Play

4. LHEA and the Word Spirit

Een origineel spel waarbij een bijzondere fluit je wapen is. Hoofdrolspeler is LHEA, die wakker wordt in In-Between (Tussenland). Deze dromerige wereld tussen leven en dood is het decor van de game. Die ziet er wellicht wat simpel uit, maar er zit veel diepte in.

LHEA and the Word Spirit
LHEA and the Word Spirit
LHEA and the Word Spirit
LHEA and the Word Spirit
LHEA and the Word Spirit
LHEA and the Word Spirit
LHEA and the Word Spirit
LHEA and the Word Spirit
LHEA and the Word Spirit
LHEA and the Word Spirit
LHEA and the Word Spirit
LHEA and the Word Spirit
LHEA and the Word Spirit
LHEA and the Word Spirit
LHEA and the Word Spirit
LHEA and the Word Spirit
LHEA and the Word Spirit
LHEA and the Word Spirit
LHEA and the Word Spirit
LHEA and the Word Spirit
LHEA and the Word Spirit
LHEA and the Word Spirit
LHEA and the Word Spirit
LHEA and the Word Spirit
LHEA and the Word Spirit
LHEA and the Word Spirit
LHEA and the Word Spirit
LHEA and the Word Spirit
LHEA and the Word Spirit
LHEA and the Word Spirit

Zo reis je onder begeleiding van een oude Woordgeest door Tussenland, waar je gevechten aangaat. Ook gebruik je je fluit om de Lost Souls, kleurrijke poppetjes, naar hun volgende leven te leiden. Een bijzonder spel om deze week mee af te sluiten.

LHEA and the Word Spirit

LHEA and the Word Spirit

Soul Fuel Games

Gratis via Google Play

Iedere zondag een overzicht met nieuwe Android-apps en -games?

Download de Android Planet-app

Download de Android Planet-app
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
Heeft dit artikel je geholpen?
Reageer
Games Foto's en video Gezondheid Google Play Android Smartphones Android Tablets

Bekijk ook

De 5 beste Android-apps en -games van de week (#38 2025)

De 5 beste Android-apps en -games van de week (#38 2025)

21 september 2025

De 5 beste Android-apps en -games van de week (#37 2025)

De 5 beste Android-apps en -games van de week (#37 2025)

14 september 2025

De 5 beste Android-apps en -games van de week (#36 2025)

De 5 beste Android-apps en -games van de week (#36 2025)

7 september 2025

De 5 beste Android-apps en -games van de week (#35 2025)

De 5 beste Android-apps en -games van de week (#35 2025)

31 augustus 2025

Lezersreacties

Deel je kennis of stel een vraag. Dat kan anoniem of met een Disqus account.

Het laatste nieuws, tips en meer Android in je inbox

Menu
Nieuws
Reviews
Smartphone
Tablet
Wearable
Vergelijk
Sim only
Over ons Contact Adverteren