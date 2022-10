Deze 3 Android-apps en games mag je niet missen (editie #40 2022)

Varen met geesten en je eigen boerderij opzetten. Dit zijn de beste Android-apps en games van de week.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

1. Spiritfarer

Netflix heeft weer een fijne game uitgebracht. Spiritfarer is een rustgevende avonturiergame waarin je in de huid kruipt van Stella, een zeevaarder. Op jouw boot zorg je voor geesten voordat je ze in het hiernamaals afzet. Dat klinkt wellicht eng, maar Spiritfarer is allesbehalve een griezelgame.

De gameplay bestaat uit het bouwen (en onderhouden) van een boot en het rennen, springen en glijden door levels. Verder ben je bezig met het verzamelen van grondstoffen voor je schip én om cadeaus voor je passagiers mee te maken. Spiritfarer is alleen beschikbaar voor Netflix-abonnees.

Spiritfarer Netflix Edition Netflix, Inc. Gratis via Google Play via Google Play

2. Roots of tomorrow

Roots of Tomorrow is een simulatiegame waarin je aan de slag gaat als landbouwer. Jouw taak: een duurzame boerderij opzetten. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan, want je moet hiervoor ingrijpende keuzes maken. Alleen wanneer alle scores (op financieel, ecologisch en sociaal gebied) in evenwicht zijn, heb je een écht duurzame onderneming.

Daarin schuilt ook de les van Roots of Tomorrow. De game wil spelers de fijne kneepjes van duurzame landbouw leren en laten zien dat dit allesbehalve simpel is, maar het kan wel. Aan het begin van het spel kies je uit een van de vier boeren om de reis mee te beginnen.

Roots of Tomorrow - Farm Sim GAMABILIS Gratis via Google Play via Google Play

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

3. Recelery

Veel mensen kopen meer eten dan ze nodig hebben. Dat is zonde, want hierdoor verdwijnen een hoop prima producten alsnog in de prullenbak. De nieuwe app Recelery wil dit probleem oplossen door boodschappen door te verkopen. Via de marktplaats zie je wat buurtgenoten verkopen.

Hiernaast is Recelery ook een manier om bij te houden welke producten je in je koelkast hebt. Aan de hand hiervan kun je tijdens het boodschappen doen checken welke producten je al in huis hebt. Het grootste nadeel van Recelery is dat de app met name in de Verenigde Staten populair is: in Nederland doen slechts weinig mensen mee.

Recelery Recelery, LLC Gratis via Google Play via Google Play

Eerdere edities van de beste Android-apps en games: