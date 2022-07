Deze 4 Android-apps en games mag je niet missen (editie #30 2022)

Een game bedienen met je ogen en ben jij de beste advocaat? Dat en meer in deze editie van de beste Android-apps en games van de week.

Before Your Eyes

Het moet gezegd worden: het game-aanbod van Netflix wordt steeds beter. Afgelopen week bracht het bedrijf bijvoorbeeld Before Your Eyes uit, een prijswinnende game die die een paar jaar geleden voor pc uitkwam. Het verhaal van Before Your Eyes speelt zich letterlijk voor je ogen af, want je ‘bedient’ de game door te knipperen.

De game gebruikt hiervoor de camera van je smartphone. Iedere keer dat je ergens naar kijkt en knippert, kom je verder in het verhaal. Daarover gesproken: je beleeft het verhaal vanuit het perspectief van een pas overledene. Nadat je bent gestorven herbeleef je het leven aan de hand van fragmenten. Before Your Eyes is gratis voor Netflix-abonnees.

NETFLIX Before Your Eyes Netflix, Inc. Gratis via Google Play via Google Play

RandomWalking

Iedere keer hetzelfde rondje lopen is saai. RandomWalking probeert daarom je vaste ritme te doorbreken door je iedere keer een andere kant op te sturen. Het idee achter de app is simpel: waar kom je uit als je een willekeurige richting wordt opgestuurd?



Na het opstarten van RandomWalking zie je alleen een pijl in beeld. Deze geeft de ‘juiste’ richting aan en laat zien welke kant je op moet om het eindpunt te bereiken. In de instellingen kun je aangeven hoelang de wandelingen mogen duren (bijvoorbeeld maximaal 15 minuten). De app is gratis, maar toont wel advertenties.

RandomWalking: Explore Nearby Randomwalking Gratis via Google Play via Google Play

Ace Attorney Trilogy

De eerste drie Ace Attorney-games waren ooit exclusief speelbaar op Nintendo-consoles, maar zijn nu gebundeld en als pakket verkrijgbaar op Android. In deze games kruip je in de huid van een advocaat die (ten onrechte beschuldigde) cliënten probeert te verdedigen.

De ronduit bizarre karakters, komische dialogen en interessante verhaallijnen zorgen ervoor dat Ace Attorney je blijft boeien. Voor deze re-release hebben de makers onder meer de beelden opgepoetst, zodat alles er pico bello uitziet. De bundel kost 21,99 euro. Daarmee is het spel een betaalbare introductie voor mensen die de wereld van Ace Attorney nog niet kennen.

Ace Attorney Trilogy CAPCOM CO., LTD. € 21,99 via Google Play via Google Play

Noah’s Heart

Noah’s Heart is een multiplayergame die zich afspeelt in een gigantische wereld. Het speelgebied kent geen grenzen en je kunt dus zoveel van de wereld ontdekken als je wil. Omdat het om een roleplaying-game (rpg) gaat, ben je in de praktijk niet alleen bezig met verkenning, maar ook met het sterker maken van je personage.

Dat doe je door betere uitrusting bij elkaar te schrapen, nieuwe vaardigheden te leren en je huidige skillset bij te schaven. Ervaringspunten verdien je door het op te nemen tegen monsters en andere spelers. Uiteraard kun je ook samen met anderen de wereld ontdekken. Controleer vooraf wel of je Android-smartphone de game aankan, want Noah’s Heart is behoorlijk veeleisend qua hardware.

Noah's Heart Archosaur Games 9,4 (5.260 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

