De 5 beste Android-apps en -games van de week (#41 2025)

Met deze week een theekransje waarbij flink gepuzzeld moet worden, een app die lezen leuker maakt, een flinke update van Proton Mail, back-ups in Signal en een woordspelletje waar het ook draait om je algemene kennis.

Dit zijn de beste apps en games van week 41

En dat was week 41. Traditiegetrouw krijg je van ons op zondagmiddag een overzicht van de beste nieuwe games en apps en natuurlijk van belangrijke app-updates. Dus lees er alles over en duik daarna die Play Store in.

1. Snipp

Snipp is een app die zomaar jouw nieuwe leeshulp kan worden. Sla artikelen op en geniet ervan zonder advertenties, banners of pop-ups. Dat is wat deze clean reader-app in een notendop kan. Allemaal met het doel om lezen een stuk prettiger te maken.

Met Snipp kun je opgeslagen artikelen taggen en in mappen opslaan, je bibliotheek op meerdere apparaten syncen en je artikelen gemakkelijk delen met vrienden. Zo lees je voortaan met een stuk minder afleiding, en dat is in deze drukke tijd weleens prettig.

Snipp boreDevs Gratis via Google Play via Google Play

2. Desperatea

Tijd voor thee. In het spel met de geinige naam Desperatea draait het om deze warme drank. Het is een puzzelgame waar je een mysterieus theekransje beleeft. Jouw taak? Het dekken van de tafels voor de gasten. Maar dat is nog lang niet zo gemakkelijk.

Er zijn 27 unieke levels die in meer of mindere mate je hersenen doen kraken. Lanceer een theetrein, lift mee op een dienblad van een rattenober en beleef nog veel meer gekkigheid die je niet meteen zou verwachten bij een ‘vredig’ theekransje. Proost!

desperatea kr0tyara Gratis via Google Play via Google Play

3. Proton Mail

De afgelopen week hebben bijna alle gebruikers van de Proton Mail-app een grote update gekregen. De Zwitserse maildienst begon vorige week al met het uitrollen van deze update, maar veel Nederlanders moesten nog even geduld hebben.

Niet alleen het design is onder handen genomen, maar er is ook gekeken naar de prestaties en bediening. Zo kun je nu ook in de offline modus e-mails lezen en schrijven. Verder is het snoozen van e-mails mogelijk en kun je de verzending ervan plannen.

Proton Mail: Versleutelde mail Proton AG 9.0 (79.270 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

4. Beehive

Woordspelletjes, wij krijgen er eerlijk gezegd geen genoeg van. Deze week kwam Beehive uit, de nieuwste toevoeging in dit populaire gamegenre. Elke dag krijgen gebruikers acht vragen die in tweeënhalve minuut beantwoord moeten worden.

Kom je daar niet uit? Onthul dan een letter van het antwoord, maar scoor geen punten meer voor die letter. Het idee achter Beehive is dat je al spelenderwijs je kennis opkrikt én je woordenschat vergroot. Je kunt op je desktop ook al een korte demo spelen.

Beehive – Word Puzzle Game Chunky Tofu Studios Gratis via Google Play via Google Play

5. Signal

Communicatie-app Signal heeft iets nieuws: versleutelde back-ups. Met deze ‘Signal Secure Backups’ kun je je chats en bestanden laten back-uppen. Dagelijks wordt er een versleuteld archief aangemaakt, dat iedere dag overschreven wordt door een nieuw.

De back-ups zijn overigens niet verplicht voor gebruikers. Verder zijn ze deels gratis. Betaal je er niet voor, dan krijg je een back-up van 100MB voor berichten en de laatste 45 dagen voor media. Een betaald abonnement (1,99 euro per maand) betekent een upgrade naar 100GB opslagruimte en naar back-ups van media ouder dan 45 dagen.

Signal Messenger Signal Foundation 9.0 (2.766.020 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

