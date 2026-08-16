Deze app geeft jou groene vingers (Android-apps en -games week 33)

Geef extra liefde aan je plantjes, personaliseer je toestel met foto’s en ontdek een nieuwe, slimme agendaweergave. Dit en meer in ons weekoverzicht.

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Dit zijn de beste apps en games van week 33

Het is weer zondag, tijd dus om terug te blikken op de week en te kijken welke apps en games er zijn uitgekomen of in het nieuws voorbijkwamen. We zetten ze hier voor je op een rijtje. Aan jou de keuze welke jij de moeite waard vindt om te downloaden.

1. Botanicaly

Planten geven sfeer aan je huis, maar ze goed verzorgen blijkt een delicaat taakje. Iets te veel of te weinig water of zon kan zomaar funest zijn. Roep daarom de hulp in van Botanicaly, een nieuwe app die gebruikers groene vingers geeft. De truc zit ‘m in de AI.

Maak een foto van een plant en de slimme software doet het werk. Je krijgt niet alleen te zien welke plant het is, maar leert ook over de conditie ervan en ontvangt tips voor verzorging. Ook handig als je bij het tuincentrum bent en je keuze nog moet maken.

Botanicaly: Plantenzorg & ID Botanicaly Gratis via Google Play via Google Play

2. A Space for the Unbound

Na een eerdere lancering op iOS, is deze game nu ook beschikbaar op Android. A Space for the Unbound is een point-and-click-avontuur dat dankzij de pixelstijl echt charme uitstraalt. Het verhaal speelt zich af op het platteland van Indonesië in de late jaren ´90.

Het spel draait om twee scholieren op het einde van hun middelbareschooltijd, maar ook het mogelijke einde van de wereld. Een verhaal over het overwinnen van angst en depressie, en de relatie tussen een jongen en meisje met bovennatuurlijke krachten.

A Space for the Unbound Toge Productions Gratis via Google Play via Google Play

3. EverShuffle

Grote kans dat je al op vakantie bent geweest. Weer veel foto’s gemaakt die nog op je telefoon staan? Download EverShuffle en doe er daadwerkelijk wat mee! Deze app brengt je beste kiekjes tot leven door ze automatisch op je achtergrond te plaatsen.

De app zoekt op slimme wijze de beste foto’s op je telefoon, snijdt ze bij voor je scherm en wisselt ze automatisch af als achtergrond. Je kunt de foto’s eventueel ook zelf kiezen. Alles gebeurt privé op je toestel en de app draait met minimaal batterijverbruik.

EverShuffle TC App Studio Gratis via Google Play via Google Play

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4. Trifecta Word

Wij krijgen echt geen genoeg van taalspelletjes, dus we blijven ze gewoon in onze weekoverzichten stoppen. Deze editie krijgt Trifecta Word een vermelding. Het idee van dit spel is dat je drie aanwijzingen verbindt om zo een verborgen woord te raden.

Daarvoor heb je niet alleen een brede woordenschat nodig, maar ook een behoorlijk gevoel voor logica en deductie. Dagelijks is er een nieuwe puzzel beschikbaar in de app, waardoor je gemakkelijk scores vergelijkt met je vrienden of andere spelers wereldwijd.

Trifecta Word: Daily Puzzle Nikola Hristovski Gratis via Google Play via Google Play

5. Glance

Veel agenda-apps hebben niet de meest handige weergave om ver vooruit te kijken. Dat is vaak aan te passen, maar dat kost moeite. Glance is een nieuwe app die het anders doet met een zeer overzichtelijke weergave van taken en afspraken voor het hele jaar.

In plaats van dag voor dag of maand voor maand te bladeren, toont Glance drie hele maanden op één verticaal scherm. Dit doet denken aan een grote jaarkalenderposter die je op kantoor weleens ziet. De app is nog in ontwikkeling, maar heeft veel potentie.

Glance: Year-view calendar Glance Studio Gratis via Google Play via Google Play

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